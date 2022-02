Medarbejdere skulle i isolation: SSI beordrede dem på job

Selvisolation og delta-panik hang som en sort sky over Danmark i sommeren 2021.

Nære kontakter i titusindvis blev sendt i isolation, og utallige gange blev vi mindet om, hvor vigtigt det var at overholde reglerne af alle fra Mette Frederiksen til SSI-direktøren.

Men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at SSI ikke havde styr på reglerne og undlod at sende deres egne medarbejder i isolation efter et smitteudbrud internt hos SSI. Stik imod myndighedernes anbefalinger.

Det skete i forbindelse med et smitteudbrud på det nathold, der skulle håndtere PCR-tests. Her mødte en smittet med symptomer ifølge Ekstra Bladets oplysninger op på arbejde med symptomer og gik rundt blandt kolleger i to dage.

Tvunget på job

Personen testede efterfølgende positiv, og så skulle de nære kontakter i isolation. Men det så SSI stort på. Ekstra Bladets kilder fortæller, hvordan de nære kontakter på natholdet blev beordret på arbejde, selv om store dele af holdet i to dage havde gået klos op og ned ad den smittede.

De blev bedt om selv at køre på job og så isolere sig på jobbet. Noget, der ifølge Ekstra Bladets kilder var praktisk umuligt. Blandt andet fordi flere ikke havde en bil og var tvunget til at tage det offentlige på job. Angiveligt var der stor ballade på holdet, der fandt det yderst kritisabelt at skulle tvinges på job, selv om de havde været så tæt på en smittet.

Derfor måtte de ifølge Ekstra Bladets oplysninger selv ringe til smitteopsporingen, og her fik de bekræftet, at de altså skulle i isolation. Det hele fremgår af en Teams-tråd, som kort efter episoden blev slettet og erstattet med en ny tråd. Også SSI bekræfter, at hændelsen har fundet sted uden at gå i detaljer.

Banket på plads

Men da medarbejderne kontaktede SSI-toppen, fik piben en anden lyd.

Ekstra Bladet er i besiddelse af en mail fra 12. juni, hvor driftschef i TestCenter Danmark Nina Steenhard efter hændelsen må banke tingene på plads.

'Pga. hændelsen bliver vi nu nødt til at sende 16 personer hjem i isolation. Det er klart, at det skaber et tydeligt problem for os alle. Dels sætter det kollegers sundhed over styr og dels vanskeliggøres testcenterets centrale opgave for resten af befolkningen.'

'Desuden skaber dette meget store udfordringer for de kolleger, der nu skal dække ind og dække de mange vagter, og endeligt er der et logistisk problem for lederne, som lægger mange mange timer i dette,' lød de i en mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Statens Serum Institut oplevede selv et smittekaos i sommer. Foto: SSI

Stramme regler

Udbruddet fandt sted i starten af juni, hvor delta-varianten så småt havde gjort sit indtog i Danmark. Samtidig skete det i i den uge, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed netop havde meldt ud, at de strammede reglerne for smitteopsporing og isolation for nære kontakter.

7. juni beskrev Ekstra Bladet, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed havde valgt at intensivere smitteopsporingen for noget tid siden og samtidig strammet anbefalingerne til isolation, så nære kontakters nære kontakter også skulle i isolation, hvis der var tale om en af de særligt smitsomme varianter.

'Styrelsen for Patientsikkerhed foretager ud over den generelle smitteopsporing også intensiveret smitteopsporing, hvilket indebærer kontakt til de nære kontakters nære kontakter (3. led), når der er tale om smitte med en særlig variant, herunder B1351 (den sydafrikanske, red.),' skrev styrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

