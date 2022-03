Medie: Aftale forhøjer varmecheck

Ifølge TV 2 er et flertal af Folketingets partier enige om at forhøje varmechecken

Der bliver afsat en ekstra milliard, der vil blive brugt på at forhøje varmchecken fra 3750 kr. til 5.900 kr.

Det skriver TV 2.

Tidligere i dag kunne Politiken fortælle, at checken forhøjes til 5900 kroner og gives til husstande med en samlet indkomst på under 650.000 kroner.

Og det er nu en realitet, erfarer TV 2.

Kan intet love

Checken er især målrettet husstande, der får varme via naturgas, eller har fjernvarme baseret på en høj andel gas.

Aftalen udspringer af en anden politisk aftale, der blev indgået i begyndelsen af februar, som regeringen indgik med støttepartierne og Kristendemokraterne. Det er samme partier, der står bag aftalen i dag.

Tidligere i dag - også på TV 2, stillede statsminister Mette Frederiksen (S) op til interview. Statsministeren kunne af gode grunde ikke svare på, hvor længe det kommer til at vare, mens hun samtidig advarede mod, det muligvis kun er toppen af isbjerget.

Varmechecken skaber endnu engang problemer for regeringen. Den bliver udregnet efter indkomst fra 2020, hvilket skaber en ubalance, mellem hvem der modtager den, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Hun vil derfor ikke love 'guld og grønne skove'.

- Vi kommer ikke til at kunne løfte alt fra danskernes skuldre, tilføjede hun til TV 2.

Ifølge brancheorganisationen Dansk Energi, der nu hedder Green Power Denmark, er udgiften til gasvarme for en gennemsnitlig husholdning steget fra cirka 5500 kroner i 1. kvartal 2021 til 10.000 kroner i 1. kvartal 2022.

Blå partier uden for aftale

De blå partier ønsker fortsat ikke at være en del af aftalen. De har ønsket generelle lempelser af energiafgifterne.

På den måde kunne alle danskere få en økonomisk håndsrækning.

Aftalen fra februar, hvor indkomstgrænsen var 550.000 kr., betød, at flere familier med sygeplejersker eller skolelærer, ikke kunne få del i checken, da deres indkomst i givet fald var for høje.

Det fik de blå partier til at forlade forhandlinger, og den øgede indkomstgrænse på 100.000 kr., var heller ikke nok til, at de ville lægge mandater til den nye aftale, erfarer TV 2.

Regeringen og støttepartierne har ikke ønsket at lempe på afgifterne generelt, men fortsætter i stedet med at udbygge aftalen med en målrettet udbetaling.

Først penge til august

Mens flere nødlidende familier godt kunne bruge nogle kolde kontanter til at betale for varmen, har klima- og energimister Dan Jørgensen (S) tidligere udtalt, at pengene først kommer danskerne til gode tidligst til august, selv om behovet var 'akut'.

- Udbetalingen af varmechecken skal ske så hurtigt som muligt. Men selv om vi gør det, så hurtigt vi kan - og er ved at lave de it-systemer og datasammenkørsler, der skal til, vil det først kunne ske til august og september, sagde Dan Jørgensen.

Netop de lange udsigter til varmechecken fik Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, til at fare i flæsket på Dan Jørgensen.

'Vi er kommet i den barokke situation, at folk får deres hjælp til højere varmeudgifter i årets varmeste måned. Jeg har ikke ord for, hvor skandaløst det er,' skrev han til Ekstra Bladet.

