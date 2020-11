Medie: Biden vil gøre eks-Obama-rådgiver til udenrigsminister

USA's kommende præsident, demokraten Joe Biden, planlægger at udpege den 58-årige diplomat Antony Blinken som sin udenrigsminister.

Det oplyser kilder til mediet Bloomberg News.

Søndag oplyste Bidens kommende stabschef, Ron Klain, i et tv-interview, at Biden på tirsdag vil afsløre de første navne på de ministre, har har valgt til sin regering.

Antony Blinken har tidligere haft sin gang i Det Hvide Hus, da Barack Obama var præsident.

Han arbejdede lige under Obamas nationale sikkerhedsrådgiver fra 2013 til 2015, og fra 2015 til Obamas anden embedsperiode udløb i januar 2017 var han viceudenrigsminister.

En person tæt på Biden siger til Reuters, at Blinken er det mest sandsynlige valg til posten som udenrigsminister.

Blinken har i årevis været en af Joe Bidens fortrolige.

Personer med kendskab til Blinkens ledelsesstil, siger, at han er en diplomat til fingerspidserne - eftertænksom og med rolig stemmeføring - og meget velbevandret i udenrigspolitik.

Efter at Demokraternes præsidentkandidat Hillary Clinton i 2016 tabte valget til præsident Donald Trump, var Blinken med at til stifte et konsulentfirma, der rådgiver virksomheder om geopolitiske risici.

Antony Blinken er uddannet jurist fra det prestigefyldte universitet Harvard. Han kom ind i den politiske verden i slutningen af 1980'erne, da han hjalp med at skaffe penge til Michael Dukakis' præsidentvalgkampagne.

Senere blev han en af præsident Bill Clintons taleskrivere i Det Hvide Hus.

Joe Biden har på forhånd sagt, at han vil have et ministerhold, der afspejler forskellighederne i samfundet.

I sidste uge nævnte han, at han allerede har valgt sin finansminister.

De personer, som en præsident nominerer til sin regering, skal godkendes af Senatet.