Medie: Biden vil sende en milliard til Ukraine

Den amerikanske præsident Joe Bidens administration forventes at underskrive en ny hjælpepakke til Ukraine på én milliard dollar inden for de kommende dage.

Det svarer til 7,3 milliarder kroner, og dermed betragtes pakken som ekstraordinær stor.

Det fortæller flere anonyme kilder til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet indeholder hjælpepakken både våben og pansrede mandskabskøretøjer.

Det forventes, at planerne præsenteres mandag.

Siden Ruslands invasion af nabolandet 24. februar har USA støttet Ukraine med 8,8 milliarder dollar.

Biden har endnu ikke underskrevet aftalen, oplyser de anonyme kilder til Reuters fredag.

Hjælpepakken kommer i kølvandet på, at det amerikanske forsvarsministerium Pentagon for nylig åbnede for, at ukrainere skal kunne få medicinsk behandling på den amerikanske militærbase Ramstein i det vestlige Tyskland.

Det Hvide Hus har afvist at kommentere på Reuters historie om hjælpepakken.