Medie: De gider ikke Mette F.

Kilder fortæller The Wall Street Journal, at Polen ikke ønsker Mette Frederiksen kom kommende Nato-boss

Rygterne svirrer. Og de tager kun til.

Skal Mette Frederiksen være generalsekretær i Nato?

Nok hører man ikke meget fra hestens egen mule, men der snakkes i krogene verden over. Og det er tilsyneladende ikke alle, der er lige begejstret for udsigten til en ny dansk generalsekretær.

Til The Wall Street Journal fortæller polske embedsmænd, at det centraleuropæiske land ikke gider Mette Frederiksen som Nato-chef.

Flere problemer

Men hvor skal den kommende generalsekretær så komme fra?

Østeuropa, lyder svaret fra de kilder, den amerikanske avis har talt med. Nu skulle det nemlig være deres tur, efter de seneste par generalsekretærer har været fra Skandinavien.

Her er der naturligvis tale om først Anders Fogh Rasmussen og siden Jens Stoltenberg, som nu skal have en afløser.

Derudover ser Polen det angiveligt også som et problem, at Danmark endnu ikke bruger to procent af bnp på Forsvaret, hvilket Nato-landene ellers har forpligtet sig til.

Wall Street Journal skriver, at Polen konkret kigger mod Estland, hvor ministerpræsident Kaja Kallas også har været nævnt som et muligt bud på Stoltensbergs arvtager.

En tur mere til Stoltenberg?

I fjor fik Jens Stoltenberg forlænget sit mandat som generalsekretær med endnu et år.

Det skulle så være den sidste tur i manegen for nordmanden, som har siddet på posten siden 2014.

Nu ser det imidlertid ud til, at endnu en Stoltenberg-forlængelse er mulig. Financial Times skriver, at flere Nato-ledere gerne ser, han bliver.

- Stoltenberg har været en fremragende generalsekretær, og jeg kan ikke se pointen i at ryste posen nu, lyder det blandt andet fra en unavngiven udenrigsminister.

Der er ingen formel ramme for, hvordan Nato-landene vælger en ny generalsekretær. Almindeligvis når medlemmerne til enighed om en kandidat.