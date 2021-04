Medie: DF indsendte falsk Meld-program til EU

Dansk Folkeparti indsendte et program for en Meld-konference til EU, som foregik samtidig med partiets sommergruppemøde i Skagen, og ikke stemmer overens med virkeligheden, skriver DR

Samme år, samme dag og samme klokkeslæt, men to vidt forskellige virkeligheder.

Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen 4. august 2015 foregik samme dag som et program for en Meld-konference indsendt af DF til EU, men de to programmer stemmer slet ikke overens.

Det viser en rapport fra EU's svindeljægere Olaf, som DR er i besiddelse af.

Dagsordenen for EU-konferencen, der blev indsendt til EU, startede 4. august og begynder med en velkomsttale med Morten Messerschmidt kl. 9.

Senere er der 'præsentation af EU-tema. del 1-2' med Morten Messerschmidt som 'moderator' kl. 9.45-12.30. Samtidig på Dansk Folkepartis sommergruppemøde er der 'debat'.

Efter en frokostpause på Meld-konferencen er der igen 'EU-tema, del 3', hvor tidligere medlem af Europa-parlamentet Anders Vistisen (DF) var 'moderator' ifølge program sendt til EU.

Samme dag, samme tid på Dansk Folkepartis sommergruppemøde var der debat og kaffepause.

Begge programmer kan ikke være rigtige, vurderer Jakob Dedenroth Bernhoft, der er partner i firmaet Fraud React, som hjælper virksomheder med at opklare økonomisk kriminalitet.

- Man kan jo se, at der er forskellige aktiviteter, når man kigger ned i løbet af dagen, hvor de samme personer åbenbart skulle have deltaget i begge aktiviteter. Men de kan jo ikke både være det ene og andet sted, siger Jakob Dedenroth Bernhoft til DR.

Dansk Folkepartis personale- og sekretariatschef Jeanie Nørhave har under en afhøring bekræftet, at det var Dansk Folkepartis program, der blev fulgt – ikke dagsordenen for EU-konferencen, står der i OLAF efterforskningsrapport ifølge DR.

Artiklen fortsætter under programmet

Anklagemyndigheden kræver Morten Messerschmidt straffet med fængsel for svindel med knap 100.000 skattekroner fra EU og dokumentfalsk i forening med en medarbejder. DF's næstformand har selv oplyst, at den medtiltalte er hans egen tidligere assistent.

Messerschmidt: Program blev justeret

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig, og han mener, at programmet blev indsendt et halvt år før konferencen og derefter blev 'justeret'.

- Dagsordenen er dateret 18. marts, så vidt jeg husker, og mødet finder jo sted i august, så det er noget, der ligger lige knap et halvt år før, siger Morten Messerschmidt til DR.

- Nu ved jeg ikke, om du har prøvet at arrangere større begivenheder, men det er meget ofte, at man i løbet af processen ændrer i programmet, fortæller DF's næstformand.

Bagmandspolitiet mener, at de strafbare forhold netop er sket i forbindelse med DF's sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

Ifølge et udkast til anklageskriftet var det dog 18. marts 2016 - altså efter mødet i Skagen - at der blev fremsendt 'urigtige eller vildledende oplysninger' til EU om konferencen i 2015.

Dansk Folkeparti gjorde ved konferencen brug af en falsk hotelkontrakt, som tidligere afsløret i Ekstra Bladet

DF-formand Kristian Thulesen Dahls nære medarbejder - partiets administrationschef Jeannie Nørhave - underskrev sig i strid med sandheden som chef på Color Hotel i Skagen.

Kristian Thulesen Dahl slog fast, at dagene i Skagen skulle bruges på partiets sommergruppemøde på Color Hotel, men det var langt fra den sandhed, som EU-systemet fik oplyst.

Morten Messerschmidt foregav, at Meld holdt en todages sommerkonference i Skagen med fokus på EU-temaer som ’Schengen, social dumping ect.’. Det fremgår af de Meld-dokumenter, som Ekstra Bladet tidligere har afsløret.

Artiklen fortsætter under billedet:



På den måde betalte EU’s kasse en udgift på 13.178 euro eller knap 100.000 kroner for DF. Ved at holde regningen under 13.800 euro har Morten Messerschmidt sluppet for at indhente tilbud fra tre forskellige hoteller.

Dermed har Meld med EU-penge støttet et nationalt parti økonomisk, hvilket ifølge eksperter strider imod EU’s regler:

’Finansieringen af politiske partier på europæisk plan (...) kan ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af andre politiske partier og navnlig ikke af nationale partier eller kandidater’, lyder det i forordningen om finansiering af europæiske partier fra 2003.

Et punkt om EU

Ifølge Dansk Folkepartis medlemsblad fyldte EU-debatten ganske lidt under sommergruppemødet i Skagen. Debat om EU nævnes kun som et yderst kortvarigt punkt på mødets sidste dag, som sluttede med pressemøde allerede kl. 13.

’Sommergruppemødets sidste dag blev brugt på fortsatte drøftelser af Dansk Folkepartis politik, en orientering fra Europa-Parlamentet ved Morten Messerschmidt og en gennemgang af arbejdet i Dansk Folkepartis Ungdom - DFU’, skriver partiets egne journalister i bladet.

Kristian Thulesen Dahl udsendte på dagen for sommergruppemødet sit ugentlige nyhedsbrev. Her nævnes intet om EU som programpunkt.