Medie: Ellemann mistænkt for kanon-løgn

Det skulle gå pokkers stærkt, da Danmark i januar skulle købe nye kanoner for 1,7 milliarder kroner fra den omstridte israelske våbenproducent Elbit. Faktisk skulle Folketinget godkende købet på få timer.

Sådan var meldingen fra daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der for nuværende er sygemeldt, til Folketingets finansudvalg.

For blev der ikke godkendt med det vons, ville tilbuddet udløbe. Men mediet Altinget kan fredag skrive, at det ikke passede.

Israelske dokumenter

I det aktstykke, som Finansudvalget modtog, fremgik det ifølge Altinget:

'Aktstykket haster, idet kontrakten med leverandøren skal underskrives snarest muligt og inden udgangen af januar af hensyn til tilbuddets gyldighed, produktionsmuligheder og en hastig genopbygning af den operative kapacitet.'

Sidstnævnte fordi Danmark netop havde doneret sine nye franske kanoner til Ukraine.

Altinget har dog fået indsigt i det tilbud, som israelske Elbit havde sendt til Forsvaret. Og her fremgår det:

'Dette tilbud i sin helhed er gyldigt indtil 30. juni 2023.'

Vildledende

Til Altinget siger flere finansordførere, at de føler sig vildledt.

- Det bidrager til et billede af, at regeringen i den grad har haft en dagsorden om at presse det her igennem så hurtigt som muligt. Det har været så vigtigt for dem, at de har følt sig nødsaget til at misinformere Folketinget og bruge falske argumenter, siger eksempelvis De Konservatives Rasmus Jarlov.

Til Altinget siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at det slet ikke var, fordi tilbuddet udløb, at det hastede sådan med at få det godkendt. Det var på grund af, at man hurtigt skulle erstatte de franske kanoner, der var sendt til Ukraine.