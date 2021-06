Medie: Gratis færger og rejsepas genindføres

Som en del af den nye sommerpakke genindføres gratis færgebilletter på indenrigsrejser, og rejsepasset kommer igen.

Det erfarer TV2.

De gratis færgebilletter vil gælde for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort, og ordningen kommer til at vare fra juli til og med september. Denne gang bliver det valgfrit for færgeoperatørerne, hvilke afgange der skal være gratis. Det sker for sikre, at færgerne ikke bliver for fyldte.

Rejsepas er en billet til otte dages fri rejse med offentlig transport. Denne ordning vil gælde i skolernes sommerferie, skriver mediet.

Pressemøde senere

Fredag bliver der afholdt afsluttende forhandlinger mellem alle partierne undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance om en sommer- og erhvervspakke.

Der vil efterfølgende blive afholdt pressemøde med erhvervsminister Simon Kollerup, kulturminister Joy Mogensen, social- og ældreminister Astrid Krag og aftalepartierne.

Pressen er indkaldt til klokken 13.15. Pressemødet vil blive dækket her på eb.dk, men det er endnu uvist, nøjagtig hvad tid det går i gang.