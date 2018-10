Medie: Her blev Britta Nielsen set for to uger siden

Den svindeltiltalte Anna Britta Troelsgaard Nielsen er blevet set for to uger siden, skriver DR, der har talt med en lokal parkeringsvagt i den sydafrikanske storby Durban

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som har svindlet for mindst 111 millioner, er set i Sydafrika for nyligt.

Nærmere i den nordlige del af den sydafrikanske kystby Durban, hvor nogle lokale mener at have set hende indenfor de seneste to uger, og andre mener at have set hende for en måned siden, skriver DR.

- Jeg så hende for omkring to uger siden. Jeg er helt sikker på, at det var hende, siger parkeringsvagten Richardo Mayongo til DR, efter at mediets udsendte har vist ham et fotografi af den 64-årige svindler, der er eftersøgt af Interpol.

Oplysningen er interessant, fordi ingen har hørt fra eller set noget til Britta Nielsen siden omkring den 5. september, efter hun tre uger forud før sin bortvisning på sin arbejdsplads i Socialministeriet 'af legitime årsager var fraværende fra arbejdspladsen'.

Den 25. september blev hun af sin arbejdsplads meldt til politiet.

Kinesisk mad

Det er især én gade, hvor der er lokale sydafrikanere, der mener at have set Anna Britta Troelsgaard Nielsen. Her arbejdede parkeringsvagten.

Han fortæller til DR, at han har set hende i området flere gange for at købe mad på en kinesisk restaurant.

- Hun kom, parkerede sin bil, gik ind og bestilte, fik sin mad og kørte igen, siger han.

To ansatte på den kinesiske restaurant og to vagter på samme gade og en sidegade og to ekspedienter i et shoppingcenter fortæller også til DR, at de har set den 64-årige svindler.

Bolig i Sydafrika

Sydafrika har derfor været i kikkerten i undersøgelsen af Anna Britta Troelsgaard Nielsen.

Ekstra Bladet kunne afsløre, at den Interpol-eftersøgte svindler har investeret millioner af kroner i safariejendomme og jordbesiddelse i Sydafrika med sin søn.

Sammen har de også købt to firehjulstrækkere i Sydafrika og en i Danmark, og Britta Nielsen købt diamanter og dyre guldsmykker i landet.

