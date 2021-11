Medie: Her vil regeringen indføre coronapas

Regeringen vil indføre krav om coronapas på blandt andet natklubber, restauranter, plejecentre, sygehuse og ved større arrangementer.

Et coronapas dokumenterer, om man enten er vaccineret, er tidligere smittet eller er blevet testet negativ.

Der er blandt andet tale om koncerter, forestillinger, biografer og betalende tilskuere ved idræt med over 200 personer indendørs eller 2000 udendørs.

Ved besøg på sygehuse, plejecentre og botilbud vil nære pårørende dog være undtaget fra at vise coronapas, erfarer TV 2.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, siger til TV 2 News:

- Sådan som situationen ser ud, så har coronapasset den effekt, at det givetvis kan få flere til at lade sig vaccinere.

- På den måde har det i hvert fald det formål, og ja, så må man sige, at vi skal passe på vores sundhedsvæsen, og det her er det, Epidemikommissionen kalder rettidig omhu, siger han.

Per Larsen henviser til, at der er nedsat kapacitet i sundhedsvæsenet for tiden.

- Et eller andet sted synes jeg, det lyder fornuftigt, at man indfører coronapasset på de vilkår, som også erhvervslivet kan være med på, siger han.

Per Larsen siger endvidere, at der ikke har været andre ting på bordet tidligere mandag under et møde, hvor Epidemikommissionen har forelagt sine indstillinger for sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Folketingets sundhedsordførere.

Der må ikke være et flertal i Folketingets Epidemiudvalg imod at gøre corona til en samfundskritisk sygdom, hvis et krav om coronapas skal genindføres.

Per Larsen oplyser, at udvalget skal mødes tirsdag. Udvalget består af 21 folketingsmedlemmer.

Mandag klokken 20 har Statsministeriet indkaldt til pressemøde i Statsministeriet.

Her vil statsminister Mette Frederiksen (S) adressere den seneste tids stigende smitte med coronavirus.

For to måneder siden ophørte corona ellers med at blive betegnet som en samfundskritisk sygdom på grund af faldende smittetal og stor tilslutning til vaccinationsprogrammet.

Men nu er smitten igen stigende, samtidig med at andre sygdomme som influenza truer med at presse sundhedsvæsenet.