Medie: Kæmpeaftale nærmer sig

Ifølge TV 2 er overenskomstforhandlingerne for industrien snublende tæt på være på plads

Fremtidens løn for 600.000 privatansatte er millimeter fra at blive afgjort.

Det skriver TV 2, der mener at vide, at en af de klart vigtigste overenskomstforhandlinger, industriens, er ved at lukke.

Forhandlingerne sker mellem Dansk Industri på arbejdsgiversiden og så CO-industri, en sammenslutning af ni fagforeninger på den anden.

- Vi er i den absolutte finale. Nu er vi der, hvor vi skal finde ud af, om det kan det briste eller bære, siger TV 2's redaktør og tidligere arbejdsmarkedsjournalist Henny Christensen til eget medie.

Fløjet ind

Det baserer hun blandt andet på, at formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, lørdag på sociale medier fortalte, at fagforeningernes store forhandlingsudvalg nu er ankommet til forhandlingerne, hvor der er forhandlet natten igennem.

Hvad de kommer frem til er afgørende for hundredvis af overenskomster og ikke mindst afgørende, fordi det ofte bliver en rettesnor for andre overenskomstaftaler inden for det private.

Eksempelvis bør alle privatansatte HK'ere holde et skarpt øje med industriens overenskomst, fordi det sætter rammen for deres forhandlinger.

Lønnen i fokus

Efter et år med buldrende inflation, der får lønningskronerne til at række kortere, er fokus i forhandlingerne særligt på netop kroner og øre.

- Lønmodtagerne har oplevet et reallønstab og har nogle forventninger om, at det bliver indhentet i den her kommende periode. Omvendt kigger arbejdsgiverne nervøst ind i fremtiden, hvor man måske kan forvente en recession eller i hver fald en nedgang, siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet til Ritzau.

Der vil også være fokus på, om fagforeningerne har kunnet bruge afskaffelsen af store bededag til at få lidt ekstra i posen.