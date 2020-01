Medie: Kristian Jensen overvejer formandspost i DIF

Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen sonderer terrænet for at blive formand for Danmarks Idrætsforbund

Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen er i seriøse overvejelser om at skifte Folketinget ud med en idrætspolitisk karriere, skriver politiken.dk.

Kristian Jensen har ifølge Politikens oplysninger modtaget opfordringer fra flere specialforbund om at gå efter formandsposten i Danmarks Idrætsforbund (DIF), og det har fået den tidligere mangeårige minister til aktivt at undersøge mulighederne for at skifte Christiansborg ud med DIF’s formandskontor i Idrættens Hus i Brøndby.

Kristian Jensen har således været aktiv i forhold til andre forbund for at få en pejling af, hvorvidt der vil være opbakning til, at han kan afløse DIF’s nuværende formand, Niels Nygaard, der stopper ved DIF’s årsmøde i maj 2021.

Kristian Jensen har bl.a. kontaktet forbundsformand Per Bertelsen fra Dansk Håndboldforbund, der er et af DIF’s største specialforbund.

- Kristian Jensen har kontaktet mig to gange og sagt, at han er kandidat, og jeg har sagt, at jeg vil gerne se kandidatlisten, før vi træffer beslutning om, hvem det er, vi vil støtte, siger Per Bertelsen til Politiken.

Jensen er selv fåmælt om sin eventuelle fremtid i DIF-regi.

- Det er der ikke truffet nogen beslutning om, siger han til Politiken.