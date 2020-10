Medie: Merkel vil lukke alle tyske barer og restauranter

Forbundskansler Angela Merkel ønsker at lukke alle barer og restauranter i Tyskland i forsøget på at bremse smitten med coronavirus.

Det erfarer den tyske avis Bild.

Kilder tæt på forhandlingerne siger til Reuters, at Tysklands barer og restauranter vil være lukket fra den 2. til den 30. november.

Under en delvis nedlukning af samfundet vil forretninger kunne forblive åbne, hvis de respekterer at overholde en sikker social afstand ved kun at have en person per ti kvadratmeter, siger kilderne.

Merkel og ledere fra landets 16 delstater forhandlede onsdag om situationen. Merkel ønsker, at regeringen og delstatslederne skal blive enige om en delvist nedlukning.

Robert Koch Instituttet foretager den officielle registrering i Tyskland af smittede med covid-19. Instituttet kunne onsdag morgen fortælle, at der siden tirsdag er konstateret knap 15.000 nye smittede. 27 er døde med sygdommen.

Tallet døgnet forinden var godt 11.400 smittede.

Bild har set et udkast til beslutningen om at lukke mere ned. Ifølge udkastet vil Merkel også lukke fitnesscentre, kasinoer og biografer, samt teatre, operahuse og koncerthaller.

Skoler og daginstitutioner er undtaget en kommende nedlukning, skriver avisen.

I udkastet står der også, at den tyske regering vil yde økonomisk støtte til de virksomheder, der bliver ramt af nye nedlukninger. Dette ventes også at blive præsenteret onsdag, skriver Bild.

Merkel vil med nye stramninger også begrænse borgeres sociale liv. Det skal ske ved, at folk kun må mødes med medlemmer fra egen og én anden husstand offentligt.

Regeringen melder, at folk vil blive straffet, hvis dette overtrædes. Det nævnes ikke hvordan.

Tyskland er blevet rost for landets coronastrategi, og det er lykkedes tyskerne at holde antallet af smittede langt under andre store nationers niveau.

Alligevel står Tyskland lige nu over for et hurtigt stigende antal smittetilfælde.

Merkel advarede tirsdag om, at Tysklands sundhedsvæsen kan kollapse, hvis stigningen af smittede fortsætter.

Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, sagde, at Tyskland sandsynligvis vil nå 20.000 nye smittede om dagen i slutningen af denne uge.