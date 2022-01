Medie: Mette Frederiksen klar til at droppe alle restriktioner

Ifølge Jyllands-Posten ventes Mette Frederiksen på pressemøde onsdag at ville lægge alle restriktioner i graven

Det skal være slut med coronarestriktioner i Danmark.

Så kontant kan meldingen være fra statsminister Mette Frederiksen blive, når hun onsdag klokken 18 vil tale i Statsministeriet, erfarer Jyllands-Posten.

Baggrunden for meldingen skal være de anbefalinger, der kommer fra Epidemikommissionen, og her vil anbefalingen angiveligt være, at covid-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom.

Den nye anbefaling om, hvorvidt covid-19 er en samfundskritisk sygdom, vil ifølge Jyllands-Posten gælde fra 5. februar, men allerede fra 31. januar bliver alle restriktioner ifølge mediet ophævet.

Stadig samfundskritisk?

I sidste uge lød det fra Sundhedsministeriet, at regeringen onsdag vil komme med nyt om, hvorvidt covid-19 fortsat skal betragtes som samfundskritisk. Det sker, efter at Epidemikommissionen blev bedt om at komme med anbefalinger om det, og om hvorvidt der fortsat skal være restriktioner.

Mandag var der også nye toner fra Sundhedsstyrelsen, som ændrede anbefalingerne om isolation, så man ikke længere skal være isoleret som nærkontakt, og man bør fremover også kun være isoleret i fire dage efter en positiv coronatest ved milde eller ingen symptomer.

Et ophør som samfundskritisk sygdom vil blandt andet betyde, at der ikke længere vil være krav om coronapas. Det vil også betyde, at nattelivet igen kan åbne som normalt. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om isolation og lignende vil dog stadig være gældende.

SF: Vi har intet hørt

Ekstra Bladet har spurgt regeringens ene støtteparti, SF, om de er bekendt med regeringens ønske, og om også de ønsker at sløjfe alle restriktioner fra 31. januar.

- Nej, det har jeg ikke hørt noget om, fortæller partiets sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Hun tilføjer, at sundhedsordførerne heller ikke har fået Epidemikommissionens indstilling endnu.

- Jeg kan jo godt se, at tingene trækker i den retning. Men jeg er bekymret for, hvordan arbejdspladserne skal klare det, hvis smitten får lov til at stige meget mere, siger Kirsten Normann Andersen.

- Er det så for tidligt, hvis restriktionerne bliver afskaffet allerede efter 31. januar, synes du?

- Jeg har tidligere lyttet til, at eksperter har spurgt 'kan vi ikke lige få 14 dage mere' (med restriktioner, red.). Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige.

- Støtter I op om at afskaffe restriktionerne?

- Hvis det er det, kommissionen anbefaler, støtter vi op om det. Samtidig med at det bliver lidt neglebidende at skulle være vidne til, hvad der kommer til at ske. Det kan jeg godt være bekymret for, siger sundhedsordføreren.

- Hvad hvis regeringen vil gå længere, end Epidemikommissionen anbefaler?

- Så vil jeg stadig holde mig til kommissionens anbefaling. Det har jeg gjort før, og det gør jeg igen, slår Kirsten Normann Andersen fast.