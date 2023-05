Medie: Moderaterne-profil i speget knallert-køb

Moderaternes profilerede folketingsmedlem Nanna W. Gotfredsen har ifølge Radio4 brugt næsten 90.000 kroner - der skulle gå til retshjælp til udsatte i foreningen Gadejuristen - på en Piaggio-knallert, der endte på Bornholm hos hendes ekskæreste.

Indkøbet undrede såre medarbejderne i organisationen, som Nanna W. Gotfredsen på det tidspunkt var leder af.

Det skriver Radio4 på baggrund af en række interview og dokumenter, som mediet fremlægger omkring købet og brugen af knallerten, i daglig tale kaldet en 'TukTuk'.

- Tuktuk’en tilhører Gadejuristen, og derfor må den ikke benyttes privat af medarbejdere og slet ikke af deres pårørende. Hvis det sker, kan der både være tale om eventuel beskatning af det, og der kan være tale om misbrug af midler, siger økonomiprofessor ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

Nanna W. Gotfredsen er udsatte-ordfører for Moderaterne på Christiansborg. Foto: Mads Nissen

Annonce:

Aflyst Folkemøde

Nanna W. Gotfredsen er stifter - og tidligere mangeårig leder - af Gadejuristen, der giver retshjælp til udsatte og er støttet af både offentlige og private midler.

I januar 2020 køber Nanna W. Gotfredsen TukTuk'en på foreningens regning for 88.678 kroner.

Den skulle blandt andet bruges på Folkemødet af Gadejuristen og bliver derfor transporteret til Bornholm.

15. juni samme år er den da også i brug.

- Så så man lige mig køre ræs i en Piaggio på kæmpestranden i Allinge, skrev Nanna W. Gotfredsen på Facebook.

Men Folkemødet er aflyst, hvilket da også bliver noteret i tråden.

- Ja! Og vi nyder freden, svarer Nanna W. Gotfredsen.

Bliver på Bornholm

Ifølge Radio4 bliver den for Gadejuristens penge indkøbte knallert stående på Bornholm, langt fra Gadejuristens aktiviteter i København. Her er den placeret hos Nanna W. Gotfredsens daværende kæreste.

Over for Radio4 bekræfter han det og fortæller, at han har brugt den privat med Nanna W. Gotfredsens velsignelse.

Annonce:

Radiokanalen har ligeledes fået det bekræftet af naboer. Mediet har også talt med tidligere medarbejdere i Gadejuristen, der har undret sig over, at foreningens sparsomme midler skulle bruges på den måde.

- Som medarbejdere kunne vi ikke se noget sagligt formål med at købe den, siger tidligere medarbejder Filip Soos til mediet.

Først i slutningen af 2022 bliver TukTuk'en flyttet til København, hvor den kan blive brugt i Gadejuristens arbejde.

Endeligt i slutningen af 2022 får Gadejuristen gavn af den dyre knallert. Her eksempelvis brugt til et julearrangement. Foto: Gadejuristen, Facebook

Ingen kommentarer

Nanna W. Gotfredsen har ikke svaret på spørgsmål fra Radio4.

Tidligere daglig leder Helle Abild Hansen har dog svaret, at TukTuk'en efter hendes oplysninger ikke har stået privat hos Nanna Gotfredsens ekskæreste, men hos en 'privat udlejers garage og på en parkeringsplads'.

Og at hun først blev opmærksom på, at foreningen ejede den, da man skulle forberede Folkemødet i 2022.

Per Nikolaj Bukh siger til Radio4, at det er alvorligt, hvis TukTuk'en indkøbt for foreningens penge, i stedet er brugt privat.

- Det er indlysende, at man ikke må det, siger han.

Ekstra Bladet har kontaktet Nann W. Gotfredsen for en kommentar til historien. Hun er ikke vendt tilbage på henvendelserne.