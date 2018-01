Medie om #metoo-sag: S-politiker kaldte partifælle 'tæve'

Et kvindeligt medlem af Socialdemokratiet, Jasmine Søgaard, lægger nu en række private Messenger-beskeder frem, som hun har modtaget fra regionsrådspolitikeren Thomas Hav.

Thomas Hav har meldt sig ud af den socialdemokratiske gruppe i Region Nordjylland efter beskyldninger om 'upassende opførsel' over for et kvindeligt partimedlem.

Det er over for TV2 Nord, at Jasmine Søgaard står frem og viser beskederne fra Thomas Hav, der danner baggrund for sagen.

Thomas Hav kalder her Jasmine Søgaard for en 'tæve'. Desuden kalder han ifølge TV2 Nord og et kvindeligt medlem af regionsrådet i Nordjylland en ´House-Fisse'.

- Jeg er så paf over, at en folkevalgt kan finde på at bruge sådan et sprogbrug, siger Jasmine Søgaard til TV2 Nord.

Se også: S-top om #metoo på Messenger: Han var på vej ud

Det er tirsdag aften ikke lykkedes Ekstra Bladet at komme i kontakt med Jasmine Søgaard. Derfor har det heller ikke været muligt for os at se den pågældende Messenger-chat i dens fulde længde.

Ekstra Bladet har forelagt Thomas Hav de oplysninger, som Jasmine Søgaard lægger frem over for TV2 Nord:

- Jeg har ingen kommentarer, svarer han.

- Det fremgår, at du har kaldt hende en 'tæve'. Har det sin rigtighed?

- Jeg har ingen kommentarer, gentager Thomas Hav.

Har fået klage

Thomas Hav har forladt den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet i Nordjylland under to måneder efter, han blev valgt til sin anden periode.

Den 37-årige politiker har tidligere forklaret, at han forlader partiet i skuffelse over de poster, som han har fået efter valget.

Men manglen på fine poster er ifølge Socialdemokratiets gruppeformand i Region Nordjylland, Mogens Nørgaard, langt fra hele forklaringen på Thomas Havs exit.

- Der har været en sag med en kvindelig partikollega. Det har vi fået en klage over. Hun klager over det igennem vores partisekretær, har han forklaret.

Se også: Socialdemokratiet ramt af #metoo: Politiker forlader partiet