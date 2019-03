Medie: Partifælle om Mette Abildgaards opførsel: Et mediestunt

Orla Østerby kalder det for et mediestunt, at Mette Abildgaard skrev på Facebook, efter hun havde haft sin baby med i folketingssalen

Den konservative energiordfører Orla Østerby angriber partikollega Mette Abildgaard, efter hun på sin Facebook fortalte, at hun var blevet smidt ud af folketingssalen af formand Pia Kjærsgaard.

Det skriver avisen.dk.

I en mail til sine partikollegaer, som avisen.dk har set, skriver Orla Østerby:

'Jeg forstår ikke, det er nødvendigt at gå ud på Facebook og udstille Folketingets formand. Det er heller ikke i orden, at udstille Folketingets betjent på Facebook. Hele Mettes mediestunt er efter min opfattelse manglende respekt for Folketinget.'

Sagen vakte stor furore, da Pia Kjærsgaard (DF) tirsdag anviste til, at Mette Abildgaard ikke tog sin baby med ind i folketingssalen, da der skulle stemmes. Efterfølgende skrev den konservative folketingspolitiker på Facebook, at hun var blevet smidt ud af folketingssalen.

Avisen.dk har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Orla Østerby, men via den konservative pressetjeneste meldes det, at han ikke har noget at tilføje. Det samme gælder Mette Abildgaard.

