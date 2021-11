Medie: Regering vil gøre coronavirus samfundskritisk

Regeringen vil følge en indstilling om at gøre coronavirus til en samfundskritisk sygdom og ønsker desuden at indføre coronapas igen.

Det er Epidemikommissionen, der anbefaler at gøre coronavirus til samfundskritisk, og det vil regeringen følge.

Det erfarer TV 2.

Det var midt i september, at coronavirus ikke længere blev kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og de sidste restriktioner forsvandt.

For at gøre covid-19 samfundskritisk igen, kræver det, at der ikke er et flertal imod forslaget i Epidemiudvalget.

Det er endnu uklart, om der er det. Det skyldes, at partierne endnu ikke har forholdt sig til det.

Det vil ske på et møde mandag aften ifølge Ritzau og andre mediers oplysninger.

Mandag aften klokken 20 er der pressemøde i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) officielt ventes at løfte sløret for regeringens holdning.