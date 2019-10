Medie: Regeringen lover milliarder til velfærd og uddannelse

Ifølge Ritzaus oplysninger lægger regeringen op til et løft af velfærd og uddannelser på 5,4 milliarder kroner i sit finanslovsudspil

Der er milliarder på vej til velfærd og uddannelser i Danmark.

Det lover den socialdemokratiske regering i forbindelse med sit finanslovsudspil, skriver nyhedsbureauet Ritzau tirsdag aften.

Helt præcist skal velfærden og uddannelserne styrkes med 5,4 milliarder. Det oplyses dog endnu ikke, hvor alle pengene skal komme fra, eller om andre områder så kan forvente at blive beskåret.

2,2 milliarder er allerede offentliggjort i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi, mens 1,5 milliarder kroner er offentliggjort i forbindelse med den økonomiske aftale med regionerne.

Ud over det afsættes der 300 millioner kroner til at ansætte flere sygeplejersker og 300 millioner kroner til et midlertidigt tilskud til fattige børnefamilier.

På uddannelsessiden er der afsat 700 millioner kroner til at afskaffe omprioriteringsbidraget.

Opdateres ...