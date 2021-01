Medie: Regeringen vil coronalukke Folketinget igen

Statsminister Mette Frederiksen (S) beder igen Folketinget om at sætte sit arbejde på vågeblus på grund af covid-19, foreløbig indtil vinterferien i uge syv.

Kristeligt Dagblad erfarer, at statsministeren i et brev har bedt Folketinget om at udskyde behandlingen af private beslutningsforslag, forespørgsler og samråd i de kommende uger.

Regeringen vil også have bremset behandlingen af nogle af de 28 lovforslag, den selv allerede har fremsat. Desuden er der yderligere 25 lovforslag på vej, men af dem vil kun fire blive behandlet før vinterferien, hvis Folketinget følger regeringens indstilling.

Det bliver formelt besluttet på et møde i Folketingets Udvalg for Forretningsorden i dag. Mette Frederiksen begrunder sit ønske med, at regeringen gerne vil bidrage til at forebygge smitte i samfundet og sikre de fornødne ressourcer i ministerier og styrelser til at håndtere truslen fra covid-19.

Selvom der ser ud til at være klart politisk flertal for det, er der modsat forholdene i foråret dog ikke enstemmig opbakning denne gang. Dansk Folkeparti er imod.

- Mette Frederiksen sætter de facto demokratiet ud af kraft med de nye regler. Det virker ærlig talt lidt for bekvemt, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

- Det er helt fair, at vi skruer ned, men vi kunne gøre det meget smartere. I stedet er demokratiet ført ud på et meget uheldigt og hidtil uset niveau af topstyring, siger han.

- Man skyder sig selv i foden ved at bremse lovgivning om ting, der er vigtige for danskerne. Selvom der er corona, er der jo også andre ting i verden, siger han.

Som eksempel nævner han et forslag om at straffe vanvidsbilister hårdere, som blev udskudt under forårets nedlukning af Folketinget. Det betød, at det først trådte i kraft halvandet år efter den ulykke, der satte emnet på den offentlige dagsorden i sommeren 2019.

Peter Skaarup mener, at Folketingets arbejde risikerer at blive udskudt yderligere efter vinterferien, hvis truslen for de mere smitsomme varianter af covid-19 fortsat vokser.

Han har dog ikke selv idéer til, hvad Folketinget ellers kunne gøre for at nedsætte smitterisikoen blandt politikerne – ud over de tiltag, der allerede er sat i værk. Blandt andet holdes alle udvalgs­møder og gruppemøder nu via elektroniske tjenester som Teams.

