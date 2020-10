Medie: S-ledelse modtager nye anklager mod Frank Jensen

Ledelsen i Socialdemokratiet har modtaget nye klager over Frank Jensen inden krisemødet, skriver Jyllands-Posten

Det seneste døgn har Socialdemokratiet i København fået kendskab til adskillige nye #metoo-sager om overborgmester Frank Jensen.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

I alt er der tale om otte sager, oplyser DSU-formand i København Cecilie Sværke Priess til Jyllands-Posten.

'Jeg fortalte i går, at jeg ikke længere har tillid til Frank Jensen som hverken overborgmester eller næstformand på baggrund af de afsløringer, der kom frem i Jyllands-Posten. Siden da har jeg fået en række henvendelser fra kvinder, som har haft lignende oplevelser med Frank. De ønsker at kontakte den advokat, som skal undersøge sagerne for Socialdemokratiet,' siger Cecilie Sværke Priess.

Store krisemøde-dag: Får de dødskysset?

Syv af kvinderne, som fremsætter de nye anklager, har besluttet at lade deres viden gå videre til den advokat, der undersøger sexismekulturen internt i Socialdemokratiet.

Der er tale om sager fra 1990 frem til sidste år ifølge Sværke Priess.

Frank Jensen oplyser til avisen, at han ikke kan genkende den konkrete episode fra 2019.

De nye anklager kommer frem, ganske få timer før et skæbnemøde søndag aften 18.30 på Københavns Rådhus, hvor Frank Jensen skal forklare ledelsen i Socialdemokratiet i København sin version af krænkelsessagerne.

Vil fjerne Frank Jensen fra krænkelsesmøde

Opdateres ...