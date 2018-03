Medie: Socialdemokratisk oprør mod eks-minister

Mette Gjerskov gør ikke nok for Roskilde, lyder kritikken. Lokalformand genkender ikke billedet.

Der er et oprør på vej i Socialdemokratiet i Roskilde mod partiets nuværende folketingsmedlem, Mette Gjerskov. Her er den tidligere minister for fødevarer, landbrug og fiskeri opstillet.

Det skriver Roskilde Avis.

Ifølge avisen sker oprøret i et forsøg på at få en anden kandidat opstillet.

Men et opgør mod S-profilen kender Socialdemokratiets formand i Roskilde-kredsen, Daniel Prehn, ikke noget til. Han mener også, at kritikken er uberettiget.

- Jeg har ikke hørt noget konkret om, at nogen prøver at vælte hende. Så er de i hvert fald ikke kommet direkte til os.

- Mette har gjort en masse for Roskilde, siger Daniel Prehn til Ritzau.

Varetager ikke interesserne

Ifølge Roskilde Avis mener kritikerne, at Gjerskov ikke varetager Roskildes interesser godt nok.

Kritikkerne er også utilfredse med, at Gjerskov tit er gået imod partitoppens linje på især udlændingeområdet.

Gjerskov er i øjeblikket i New York for at deltage i den årlige samling i FN's kvindekommission.

Der er generalforsamling i Roskilde-kredsen mandag i næste uge.