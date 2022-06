Medie: Statsministeriet har handlet 'meget kritisabelt' i mink-sagen

Statsministeren var ikke meget for at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om eventuel kritik af hendes departementschef og regering i minkkommissionens rapport, der ventes at komme i juni

Weekendavisen har fået fat i en lækket udgave af den kommende mink-rapport, hvori flere ministerier får særdeles hård kritik for forløbet under mink-sagen

Flere dele af regeringen står til særdeles hårde lussinger i den kommende rapport, som Minkkommissionen er ved at udarbejde.

I et lækket udkast, som Weekendavisen er i besiddelse af, fremgår det, at det 'samlet er kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020'.

Miljø- og Fødevareministeriets rolle får betegnelsen 'særdeles kritisabelt', som er den hårdeste bedømmelse blandt parterne. Derefter kommer Statsministeriet.

Derudover er der hård kritik af blandt andet Justitsministeriet, Finansministeriet, Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at der var kritik på trapperne til Statsministeriet, men nu viser det sig, at der altså er tale om hård kritik.

Finansministeriet får blandt andet kritik for at godkende tempobonussen, som minkavlerne kunne få for hurtigt at aflive deres mink, mens Fødevarestyrelsen ikke reagerede på, at der manglede lovhjemmel.

Kommissionen slår da også endegyldigt fast, at det 'var klart', at der ingen lovhjemmel var til at aflive alle mink i landet.

Beslutningssystem fungerede ikke

Weekendavisen skriver desuden, at det af konklusionen fremgår, at besluningssystemet under forløbet har været 'så centraliseret', at det reelt ikke fungerede i dagene før og efter beslutningen om, at alle mink i landet skulle aflives.

Det betyder, at magten og beslutningerne var samlet særdeles meget omkring Statsministeriet.

Det fremgår også videre af kommissionens tekst, som mediet har set, at Statsministeriet generelt 'indtog en overordnet og styrende rolle i den forcerede proces' frem til pressemødet i begyndelsen af november.

Det er uklart, om det af den samlede rapport fremgår, om der er kritik specifikt af statsminister Mette Frederiksen eller statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Det fremgår i hvert fald ikke af de dele, som Weekendavisen har fået adgang til.

Opdateres ...