Medie: Steve Bannon beordres til at vidne i sag om stormløb

Steve Bannon, den tidligere rådgiver for Donald Trump, er blevet stævnet af en føderal storjury i Washington D.C. i forbindelse med undersøgelsen af det dødelige stormløb på Kongressen i 2021.

Dermed har han fået ordre om at afgive vidneforklaring i sagen.

Det oplyser to kilder til mediet NBC News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge mediet blev stævningen sendt i slutningen af maj og betyder, at Bannon både skal afgive forklaring og indlevere dokumenter.

Juryen efterforsker Trumps rolle i forbindelse med stormløbet på Kongressen.

Sidste år fik Steve Bannon en dom for at nægte at vidne for en komité i Kongressen i sagen om stormløbet. Den har han dog anket, hvorfor han har strafudmålingen til gode, skriver Reuters.

Bannons advokat, Harlan Protass, har ikke ønsket at udtale sig til NBC News.

En storjury - eller en anklagejury, som den også kaldes - er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

Ved stormløbet i 2021 havde demonstranter samlet sig foran Kongressen.

De bevægede sig mod kongresbygningen, efter at republikaneren Donald Trump, der havde tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden, havde holdt en brandtale ved Det Hvide Hus.

Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage og 'kæmpe som ind i helvede'.

Demonstranterne røg i klammeri med politiet og endte med at trænge ind i Kongressen. Flere personer døde i forbindelse med urolighederne.

Med til urolighederne var medlemmer af gruppen Oath Keepers. Den består blandt andet af tidligere soldater og politibetjente.

Oath Keepers er kendt for at troppe op til amerikanske demonstrationer bevæbnet til tænderne.