Medie: Trump erkender på lydklip at have beholdt dokument

Føderale amerikanske anklagere er i besiddelse af en lydoptagelse fra et møde, hvor den tidligere præsident i USA Donald Trump siger, at han har beholdt et klassificeret dokument om Iran efter at have forladt Det Hvide Hus.

Det fortæller flere kilder til det amerikanske medie CNN.

Dokumentet stammer angiveligt fra det amerikanske udenrigsministerium, Pentagon.

CNN har ikke selv haft mulighed for at lytte optagelsen igennem.

Optagelsen viser ifølge mediet, at Trump, der lige nu forsøger at blive republikansk præsidentkandidat igen, forstod, at han beholdt klassificeret materiale, efter at han forlod præsidentembedet.

Trumps udtalelser indikerer yderligere, at han ønskede at dele informationerne, men var klar over sine begrænsninger, fortæller to kilder til CNN.

Dokumentet var angiveligt fra justitsministeriet og handler om et muligt angreb på Iran.

Trump undersøges lige nu af justitsministeriet for håndteringen af klassificerede dokumenter.

Optagelsen er fra sommeren 2021. Trump var præsident frem til januar 2021.

Trumps stab har ikke umiddelbart vendt tilbage med en kommentar, skriver nyhedsbureauet Reuters. Heller ikke justitsministeriet har ønsket at kommentere historien.

8. august gennemførte det føderale politi, FBI, en ransagning af Donald Trumps Mar-a-Lago-hjem i Florida. Her blev der fundet over 11.000 dokumenter, hvoraf flere end 100 var stemplet som klassificerede.

Når en amerikansk præsident forlader embedet, skal han ifølge loven overdrage alle dokumenter og e-mails til USA's nationale arkiv.

Trump hævder, at han havde ophævet klassificeringen af dokumenter. Det vil ifølge ham sige, at de ikke var hemmeligstemplede mere, og at han dermed ikke brød loven.