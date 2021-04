Medie: Udenrigsministeriet vil evakuere fireårig pige fra Syrien-lejr

De danske myndigheder vil nu tilbyde at evakuere en fireårige pige fra en fangelejr i Syrien.

Det fremgår af et brev, der i dag er sendt til familiens advokat, og som Berlingske har set.

Udenrigsministeriet oplyser, at ministeriet har 'grundlag … for at tilbyde at bistå med en medicinsk evakuering af (pigen), hvis (moderen) måtte ønske dette,' skriver mediet.

Mor og bror må blive

Familien opholder sig i den syriske fangelejr al-Roj, og Udenrigsministeriet tilbyder udelukkende at evakuere pigen og ikke hendes mor og femårige storebror til Danmark. Pigen har udviklet posttraumatisk stress, ptsd, i lejren.

I februar kunne Ekstra Bladet berette, at en lægefaglig udredning, Udenrigsministeriet havde bestilt, og som Ekstra Bladet kender indholdet af, beskrev, at pigen er så syg og medtaget af den posttraumatiske stress, at hun bør evakueres.

Udredningen er foretaget af to overlæger og en professor og konkluderer, at pigen under fortsat ophold i fangelejren vil 'kunne udvikle permanente, psykiske forstyrrelser'.

Ifølge familiens advokat, Knud Foldschack, kommer den fireåriges mor ikke til at acceptere, at hendes datter rejser hjem alene.

- Det vil humanitært og medicinsk være forkert at skille de to. Desuden vil vi dermed komme til at legitimere en ulovlig og urimelig politik, der går ud på at splitte familier. Det vil vi ikke være med til. Selvfølgelig ikke, siger han til Berlingske.