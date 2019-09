Medie: Vestager på spring som 'superkommissær'

Der er udsigt til, at Margrethe Vestager bliver ledende næstformand for EU-Kommissionen med ansvar for det digitale område, skriver Altinget

Meget tyder på, at Margrethe Vestager bliver en regulær 'superkommissær' i EU med ansvar for det digitale område.

Det skriver mediet Altinget.

'Flere kilder bekræfter over for Altinget lørdag aften, at Vestager sandsynligvis skal være ledende næstformand med ansvar for det digitale område i den nye kommission, som efter planen skal tiltræde 1. november', lyder det.

Siden juni har det ligget fast, at Margrethe Vestager skal være næstformand for EU-Kommissionen. En titel, hun skal dele med hollænderen Frans Timmermans, mens den tidligere tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen løb med den prestigefyldte post som formand for EU-Kommissionen.

Det har endnu ikke været fremme, hvilke ansvarsområder de to næstformænd ville få. Men nu tyder det altså på, at Vestager skal stå i spidsen for det digitale område.

Nuværende årsløn: 1.920.000 kr. Kommende årsløn: 2.133.000 kr. som næstformand Lønnen beskattes efter den særlige EU-skat, som lyder på omkring 25 pct. for Vestager. Dertil kommer en særlig skat på 7 procent, som højtlønnede ansatte betaler. Alle flytteomkostninger og rejseudgifter til Bruxelles bliver betalt af EU. Årligt skattefrit boligtillæg stiger fra 330.000 kr. til 341.000 svarende til 16 procent af lønnen. Vestagers skattefrie repræsentationstillæg på 54.000 kr. årligt stiger til 81.600 kr. årligt. EU betaler alle flytte- og rejseomkostninger, når hun stopper. Skattefri udflyttergave på mindst 177.000 kr. svarende til en månedsløn. Derefter modtager hun eftervederlag i tre år svarende til et beløb på mellem 40 og 65 procent af lønnen. Beløbet beskattes med den særlige EU-skat. Livslang EU-pension fra det fyldte 66. år. Den er på 3,6 procent af lønnen pr. år, hun har siddet som kommissær, ganget med en faktor på 0,7. I alt vil Vestager, hvis hun når at sidde ti år i Kommissionen, få 537.579 kroner årligt før skat.

Kan slippe af sted med meget

EU-ekspert og professor på København Universitet Peter Nedergaard påpeger, at Vestagers magt afhænger af, hvor bredt hendes ansvar for området defineres. Men hun kan under alle omstændigheder se frem til et vigtigt stykke arbejde, forklarer han.

- Det er et område, som er blevet meget vigtigere. For år tilbage var det ikke noget særligt, men i dag er det et meget stort område, hvis det er i den meget brede forstand, det fortolkes, siger han.

Eksperten peger på, at Vestagers magt også er afhængig af hendes forhold til den tyske formand for EU-Kommissionen.

- Man skal huske på, at det er kommissionsformanden, der definerer deres (næstformændenes, red.) arbejdsfelt. Ved at have en god relation til kommissionsformanden kan man slippe godt af sted med mange ting, siger han.

God kemi

Peter Nedergaard trækker en parallel til perioden 1985 til 1995, hvor Danmark også havde næstformandsposten i EU-Kommissionen.

- Vi kender det historisk set fra dengang, Jacque Delors var kommissionsformand og Henning Christophersen var næstformand. Der var der en meget tæt forbindelse mellem de to - Jacque Delors kunne godt lide Henning Christophersen, de havde en god kemi. Det betød, at Henning Christophersen fik et meget stort og bredt felt at arbejde indenfor og blev en meget stærk næstformand, lyder det fra Peter Nedergaard.

Ifølge Margrethe Vestagers kommunikationsrådgiver har hun ikke nogen kommentarer før på tirsdag, hvor fordelingen af porteføljer bliver offentliggjort.