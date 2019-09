Medier: Boris vil udskrive chok-valg

Storbritannien står midt i den største politiske krise i mands minde med blot to måneder tilbage, før landet ryger ud af EU - indtil videre uden en aftale i horisonten.

Og nu vil premierminister Boris Johnson kaste endnu en politisk håndgranat ind i processen.

Ifølge flere britiske medier, herunder The Guardian og The Telegraph, vil den konservative leder, der kun har været premierminister i ganske få uger, formentlig allerede i denne uge bede Underhuset om at godkende et valg i utide.

Det kræver ifølge britisk lov to tredjedele flertal, da Storbritannien for få år siden indførte faste valgperioder med fem års mellemrum. Briterne gik sidst til valg i 2017, hvor Theresa May mistede sit absolutte flertal og blev afhængig af nordirske DUP som støtteparti.

Ifølge både The Guardian og The Telegraph, der har talt med kilder tæt på den britiske regeringstop, holder Boris Johnson i disse timer ministermøde og vil senere mandag tale til konservative parlamentsmedlemmer til en reception.

Det sætter ifølge aviserne gang i spekulationerne om et muligt chok-valg inden for nærmeste fremtid.

Medierne skriver, at Boris Johnson overvejer at udskrive valget til afholdelse før brexit-datoen 31. oktober.

Hos Labour har formand Jeremy Corbyn klart meldt ud, at han er klar til et parlamentsvalg.

- Denne uge er måske den sidste chance, vi har for at få stoppet et no-deal-brexit, siger Corbyn og tilføjer, at et valg er nødvendigt, hvis det ikke lykkes.

Han siger også ifølge Reuters, at der kan komme et mistillidsvotum til premierminister Boris Johnsons regering.

- I vil inden for de kommende 48 timer få en klar idé om, hvad vi lægger op til, siger Corbyn.

Corbyn overraskede i valgkampen i 2017 og sikrede et markant bedre valg, end målinger spåede.

Denne gang ser målinger igen ud til at give de konservative et stærkt valg. Ifølge et gennemsnit af de seneste målinger ligger Boris Johnsons konservative til at få omkring 31 procent af stemmerne, mens Labour roder rundt på omtrent 25 procent.