Medier: Epidemikommissionen anbefaler at fjerne restriktioner

Corona skal ikke længere være en samfundskritisk sygdom, og alle restriktioner, som kan iværksættes over for en samfundskritisk sygdom, skal afskaffes.

Sådan lyder anbefalingen fra Epidemikommissionen, erfarer både TV 2 og Politiken.

Det er således kun reglerne om krav om test og isolation ved indrejse til Danmark, som kommissionen anbefaler skal videreføres i fire uger fra 31. januar.

Ifølge Jyllands-Posten vil Mette Frederiksen - såfremt der er politisk opbakning til det - på et pressemøde onsdag aften lægge alle restriktioner i graven.

Det er Epidemiudvalget, som indfører og afskaffer restriktioner på baggrund af Epidemikommissionens anbefalinger.

Epidemikommissionens indstilling blåstempler således Mette Frederiksens ønske om at fjerne restriktionerne.

Flere partier vil fjerne restriktioner

Tidligere torsdag oplyste regeringens ene støtteparti, SF, at de ikke havde set kommissionens indstilling endnu, men at partiet bakker op om, hvad end den anbefaler.

- Hvis det er det (afskaffelsen af alle restriktioner, red.), kommissionen anbefaler, støtter vi op om det. Samtidig med at det bliver lidt neglebidende at skulle være vidne til, hvad der kommer til at ske. Det kan jeg godt være bekymret for, sagde sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen.

Også de blå partier har i nogen tid slået på tromme for at afskaffe flere af restriktionerne.

I sidste uge sendte Liberal Alliance, Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne således et brev til Epidemiudvalget, hvor de opfordrede til at fjerne mundbindskravet alle steder i samfundet med undtagelse af plejehjem og sygehuse.

- Vi står i en situation, hvor vi skal omstille coronahåndteringen og vænne os til, at coronavirus er en sygdom, som mange vil blive ramt af, men de færrest alvorligt, udtalte politisk leder af Liberal Alliance Alex Vanopslagh.

- Det berettiger ikke restriktioner i bredt omfang, herunder ikke at påtvinge mundbind på folk.

Tidligere tirsdag udtalte formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen også, at han ønsker alle restriktioner afskaffet.

- Jeg kommer selvfølgelig til at lytte til, hvad sundhedseksperter siger til det her. Men som politikere har vi ansvaret for det fulde billede og for, hvad det har af konsekvenser for de unge mennesker, for kulturlivet og for erhvervslivet, lød det.

Klassificeringen af corona som en samfundskritisk sygdom gælder indtil 5. februar, medmindre den bliver forlænget.

Her kan du få et overblik over, hvilke restriktioner der gælder til og med 31. januar: