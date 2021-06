Medier: Jyske bilister får mest i trafikaftale til 161 milliarder

Det er primært vest for Storebælt, at de kan klappe i hænderne over en historisk stor trafikaftale til 161 milliarder kroner.

Det skriver Jyllands-Posten og TV Midtvest.

Aftalen betyder nemlig blandt andet, at der sættes penge af til at bygge en motorvej, hvor Viborg forbindes med motorvejsnettet mod syd.

I aftaleteksten står der ifølge TV Midtvest, at 'parterne er enige om at reservere en ramme på 3,9 mia. kr. til anlæg af motorvej fra Løvel ved Rute 13 nord for Viborg til Rute 13 ved Klode Mølle nord for Bording'.

Det nye motorvejsstykke kan dermed blive den første del af den omdiskuterede Hærvejsmotorvej, som især de blå partier har kæmpet for.

Byggeriet vil gå i gang om fem år.

Desuden vil den østjyske motorvej E45 blive udbygget for 6,2 milliarder kroner, skriver Jyllands-Posten, dog vil dette arbejde først gå i gang efter 2035.

Den fulde aftale vil blive præsenteret på et pressemøde mandag klokken 10. Følg med live her på ekstrabladet.dk.