Medier: Rød blok indfører minimumsnormeringer

Regeringen og støttepartierne samt Alternativet vil indføre fuldt indfasede minimumsnormeringer i 2025. Modellen forhandles i fagministeriet, erfarer Ritzau.

Det samme melder TV 2.

Det er en del af næste års finanslov.

Målet er, at der fuldt indfaset skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

I 2020 afsættes der 500 millioner kroner, 600 millioner kroner i 2021, 800 millioner kroner i 2022, 1,2 milliarder kroner i 2023, 1,4 milliarder kroner i 2024 og 1,6 milliarder kroner i 2025.

Emnet var et af de helt store i valgkampen, hvor mange tusinder gik på gaden i over 50 byer for at kæmpe for bedre forhold i danske daginstitutioner.