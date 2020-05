Medstifter af Alternativet bliver SF'er

Tidligere i år forsøgte Rasmus Nordqvist at blive leder af Alternativet. Nu skifter han til SF.

Det oplyser SF til Ekstra Bladet.

Nordqvist har været en af Alternativets helt centrale figurer og tæt allieret med Alternativets ubestridte lederskikkelse, Uffe Elbæk.

Begge har siden valget af Josephine Fock som leder meldt sig ud af partiet og optrådt som løsgængere.

Se også: Tre folketingsmedlemmer følger Elbæk og forlader Alternativet

Nordqvist bakkede op om, at Alternativet dannede sin egen blok i Folketinget, fordi man ikke kunne se partiet som en del af rød blok.

Men nu melder Nordqvist sig altså ind i SF, der er statsminister Mette Frederiksens mest loyale støtteparti.

Afviste blok med SF

Alternativet valgte desuden at stå uden for det såkaldte 'forståelsespapir', som de radikale, SF og Enhedslisten skrev sammen med Socialdemokratiet efter valget.

Og det var en beslutning, som Nordqvist i januar stadig bakkede op om.

Uffe efterlader Fock i økonomisk ruin

Nu bliver han en del af aftalen som ny SF'er, selvom han i en kronik i Altinget blot har kaldt det for "justeringer" af den eksisterende retning på klimaområdet:

'Der er primært tale om justeringer frem for det nybrud, den markante nye retning, vi for alvor har brug for', skrev Nordqvist om forståelsespapiret.

Efter kampen om lederposten i Alternativet er partiet smuldret til ukendelighed. Partiet har kun et medlem af Folketinget, Torsten Gejl, der nu er ordfører for alt, mens lederen, Josephine Fock ikke sidder på Tinge.

De øvrige profiler i partiet ernærer sig nu som løsgængere - eller selvudråbte 'frie grønne stemmer'.

Forlader Elbæk

I marts annoncerede Uffe Elbæk, at de frie stemmer havde slået sig sammen som et 'politisk projekt' med en fælles kontrakt om at repræsentere hinanden i Folketingets forskellige udvalg.

Uffe Elbæk ønsker sin gamle partifælle 'go, go, go':

- Min gode ved (det er han stadig), Rasmus Nordqvist har i dag besluttet, at hans politiske fremtid ligger i SF. Jeg ved, at den beslutning har været længe undervejs. Jeg har bare lyst til at sige go, go, go, skriver Elbæk på Twitter,

Ekstra Bladet forsøger at få et interview med Rasmus Nordqvist...