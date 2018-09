Medvind til stort dansk motorvejs-projekt: Men ventetiden kan blive laaang

En ny motorvej til næsten en milliard kroner er rykket nærmere.

Nærmere bestemt drejer det sig om motortrafikvejen mellem Allerød og Hillerød, som flere politiske røster nu finder faktuelt belæg for at udvide til en motorvej.

Det nye argument er en såkaldt VVM-undersøgelse, som vurderer, at det er en god forretning for samfundet at bygge motorvej med eller uden nødspor.

Rejsetid

Nyheden glæder i høj grad de mennesker, der arbejder i området. Én af dem er Anne Sofie Kirkegaard, som er pressemedarbejder hos Foss, en virksomhed der laver måleudstyr til fødevarebranchen.

- I myldretiden sker det, at vi holder i kø helt ind på vores parkeringsplads. Det gør jo rejsetiden længere, siger hun.

Årsagen til køen er to rundkørsler, som medarbejderne skal igennem, før de kan komme ned på den nuværende motortrafikvej.

- Med en ny motorvej håber vi da, at tilkørselsanlæggene også bliver forbedret, siger hun.

Her skal den nye motorvej gå. Foto: Vejdirektoratets VVM-rapport

Der hersker dog usikkerhed om, hvornår motorvejen egentlig vil blive bygget.

Hos Socialdemokratiet, der gerne vil lægge stemmer til projektet mellem de to nordsjællandske pendlerbyer, vurderer man, at der går flere år før de massive trængselsproblemer bliver løst.

- Problemet er, at Finansministeriet har meldt ud, at der ikke kan bruges nye penge før 2021. Men man kunne jo godt sætte sig og lave planerne fra 21 og frem, så anlægslovene ligger klar, så man kan køre maskinerne frem i 21, siger transportordfører Rasmus Prehn (S).

- Så borgerne i Hillerød får først klar besked til næste eller næste år igen.

- Det er ikke urealistisk, at det kan ende på den måde. Men vi arbejder på, at det kommer til at ske før.

Både og

- Socialdemokratiet er historisk meget glade for tog. Der er velfungerende S-tog til Hillerød hvert 10. minut. Hvorfor overhovedet en motorvej?

- Der er industrivirksomheder og andet, der skal have lastbiler til og fra. Der er også virksomheder uden for byzonen, som har brug for at komme til og fra. Det er ikke enten-eller. Vi vil meget gerne styrke den kollektive trafik, men vi er nødt til at satse på begge dele.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er som repræsentant for et bilbegejstret parti ikke overraskende glad for VVM-undersøgelsens konklusion.

- Dette projekt er klart et af dem, vi bør prioritere. Men i sidste ende er det Folketingets partier, der beslutter, hvilke projekter der prioriteres, og hvornår de skal prioriteres, siger han ifølge Berlingske.