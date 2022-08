Melchior røvrendte de radikale til det sidste

Der var ondt blod mellem de radikales partitop og Karen Melchior til det sidste.

Få minutter inden den radikale top trådte ud foran de rullende kameraer smed partiets skandaleramte Europa-Parlamentsmedlem Karen Melchior en gedigen bombe.

Hun har nemlig forladt Radikale Venstre, og trioen Sofie Carsten Nielsen, Andreas Steenberg og Martin Lidegaard nåede kun lige at få beskeden, inden de trådte ud foran den ventende presse ved hotellet A Place To i Esbjerg.

Efter pressemødet var slut, bekræftede landsformand Mikkel Sarbo, at partiet ikke just var blevet orienteret på forhånd. Han henviste dog til Karen Melchior på spørgsmålet, om der var tale om en sabotagehandling fra Karen Melchiors side.

Der er nemlig gået flere måneder, siden Radikale Venstres landsledelse nærmest tryglede hende om at forlade partiet selv, eftersom de ikke har en eksklusionsparagraf, de kunne tage i brug.

Alligevel valgte Karen Melchior at smide bomben til få øjeblikke inden, at blandt andre formand Sofie Carsten Nielsen skulle præsentere sin storslåede 2030-plan foran det fremmødte journalister.

Lettede - og vrede

Ifølge kilder i Radikale Venstre, som Ekstra Bladet har talt med, er der ingen tvivl om, at der er en udbredt lettelse over, at Karen Melchior endelig er ude af partiet.

Hun var blevet et problem, og med historierne om hendes hidsige udfald over for sine ansatte på kontoret i Bruxelles, som Ekstra Bladet har bragt, var der ingen tvivl om, at hun skulle ud. Men lettelsen er blandet med vrede og frustration.

En kilde i toppen af partiet kaldte det 'ulykkeligt', at det skulle ende så galt, og flere har givet udtryk for hovedrysten over, at hun valgte at gøre det, idet partiet skulle præsentere den store 2030-plan.

Samtidig har Karen Melchior valgt, at hun ikke nedlægger sit mandat. Det betyder, at Radikale Venstre har mistet et af to medlemmer i EU-Parlamentet.

Gentagne gange havde de ellers plæderet over for hende og til Ekstra Bladet, at hun burde videregive mandatet til en ny radikal, og da hun valgte at blive og klamre til sit plads, tog hovedrysten til, så der snart er garanti for nakkesmerter.

Karen Melchior har forladt Radikale Venstre, men uden at nedlægge sit mandat. Det har gjort ondt værre i forholdet mellem parterne. Arkivfoto: Jonas Olufson

Raser i notat

I et advokatnotat, som Karen Melchior har fået udarbejdet om sagen og publiceret på sin hjemmeside, er det da også i høj grad hendes eget parti og kollegaer, der får skylden for problemerne.

Herunder anklager Karen Melchior blandt andet sin nu forhenværende partikollega i parlamentet, Morten Helveg Petersen, for at være direkte årsag til problemerne med arbejdsmiljøet på hendes kontor på grund af et 'ikke-eksisterende' samarbejde.

'Når samarbejdsrelationen er dårlig, eller ikke-eksisterende, lægger dette et betydeligt ekstra pres på KM’s (Karen Melchiors, red.) kontor, såvel direkte i form af usikkerhed og manglende holdånd, som indirekte, idet KM’s egen trivsel var betydeligt udfordret, hvilket afspejler sig i hendes medarbejders trivsel,' står der blandt andet i det notat, Karen Melchior har fået en advokat til at udarbejde.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Morten Helveg Petersen, der afviser at kommentere sagen.

Godt med afklaring

Der har længe været iskold stemningen mellem Karen Melchior og den radikale top, og hvis ikke forholdet mellem dem i forvejen var helt dødt, er det i hvert fald nu.

Ikke nok med, at EU-parlamentarikeren gik bagom partiet og offentliggjorde sin beslutning, da hun vidste, at partitoppen skulle stå på et pressemøde og tale om partiets politik, hun smækkede også med døren på vej ud med anklagen om, at partiet har chikaneret hende ud.

Om end ikke andet så er der trods alt kommet en form for afklaring, efter partiet i måneder har ønsket, at Karen Melchior skulle forlade partiet, hæfter landsformand Mikkel Sarbo sig ved. Foto: Ernst van Norde

Som reaktion på hendes udmelding sagde landsformand Mikkel Sarbo onsdag i Esbjerg til Ekstra Bladet:

- Vi har selv bedt Karen Melchior om at nedlægge sit mandat, så at der er kommet en afklaring i relationen, det tror jeg er fint for alle parter, lød det.