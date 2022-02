Melchiors syge-fup: Skarp intern kritik

Radikale Venstre retter nu en kritik mod Europa-Parlamentsmedlem Karen Melchior for at stemme trods en sygemelding

Radikale Venstre retter nu en opsigtsvækkende og skarp kritik af den ene af partiets to medlemmer af Europa-Parlamentet, Karen Melchior.

Det sker i forbindelse med Ekstra Bladets afsløring af, at Karen Melchior har stemt hundredvis af gange ved den seneste plenarsamling i parlamentet, til trods for at hun over for offentligheden i begyndelsen af denne måned sygemeldte sig.

I begyndelsen af denne uge skrev landsformand Mikkel Irminger Sarbo til Ekstra Bladet, at Karen Melchior fortsat er sygemeldt, og at der 'ikke er indikationer' på, at det har ændret sig.

Men foreholdt Ekstra Bladets oplysninger om Melchiors flittige parlamentariske aktivitet retter den radikale landsformand nu en kritik mod Karen Mechior.

Bør ikke stemme

'Det undrer mig meget,' skriver Mikkel Irminger Sarbo i en sms til Ekstra Bladet.

'Karen er sygemeldt og bør derfor ikke stemme,' lyder det fra landsformanden.

Ekstra Bladet har lørdag afsløret, at sygemeldingen fra arbejdet i Europa-Parlamentet er rent fup.

En gennemgang af Karen Melchiors parlamentariske aktiviteter viser nemlig et billede af en politiker, der bag sygemeldingen på sociale medier arbejder videre på fuldt tryk i Europa-Parlamentet.

Blot 11 dage efter annonceringen af, at Karen Melchior nu ville trække stikket for at komme på fode igen, var hun tilbage ved afstemningsknapperne i Europa-Parlamentet.

152 gange

Det viser en optælling af hendes stemmeaktivitet via mediet VoteWatch.

I alt stemte Karen Melchior ikke mindre end 152 gange ved den seneste plenarsamling i Strasbourg, som strakte sig fra mandag til torsdag i sidste uge.

Ud over de 152 aktive stemmeafgivelser har Karen Melchior ifølge VoteWatch også været til stede ved 181 yderligere afstemninger, hvor hun dog ikke har afgivet sin stemme.

Hidsig politiker

Karen Melchior annoncerede sin sygemelding på både Facebook og Twitter 4. februar.

Her skrev hun, at hun nu trak stikket grundet 'pres igennem lang tid.'

Ekstra Bladet har i 2021 afdækket, hvordan flere af Melchiors ansatte er flygtet fra hende, fordi arbejdsmiljøet var ulideligt grundet bl.a. Melchiors hidsige udfald.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Komplet radio-tavshed

Ekstra Bladet har i knap en uge forsøgt at få en kommentar fra Karen Melchior.

Men den radikale europaparlamentariker er ikke vendt tilbage på vores henvendelser på hverken sms, mail eller Twitter.

Heller ikke et besøg hos De Radikales pressetjeneste på Christiansborg har kastet en reaktion af sig.

Ekstra Bladet ville ellers gerne høre Karen Melchiors reaktion på kritikken fra landsformand Mikkel Sarbo.