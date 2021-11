Melder ud: Tulle trækker sig

En rørt DF-formand melder nu klart ud efter mudrede citater onsdag formiddag:

Kristian Thulesen Dahls dage som formand for Dansk Folkeparti er talte.

Det sker efter et gruppemøde på Christiansborg, hvor DF's valgnederlag til kommunalvalget er blevet evalueret:

- Hvorfor siger du ikke klart, at du trækker dig som formand?

- Det synes jeg også ligger i det, jeg siger. Jeg tager ansvaret for, at vi får en god proces.

Adspurgt, om ikke der er en kattelem åben for, at han kan blive som formand, svarer Thuelsen Dahl:

- Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er, siger han og gentager, at hovedbestyrelsen i weekenden mødes for at indkalde til et ekstraordinært årsmøde.

- Det er klart med henblik på, at det ekstraordinære årsmøde vælger en ny formand.

