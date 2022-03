'Meningsløs diskrimination': Gratis psykolog til kvinder - ikke mænd

For to år siden gav regeringen voldsofre ret til ti timers gratis psykologhjælp - men kun, hvis de er kvinder. Det er 'meningsløs diskrimination', siger ekspert, men socialminister Astrid Krag tøver med at sidestille kønnene

Halvdelen af landets befolkning har automatisk ret til ti timers gratis psykologhjælp, hvis de bliver slået af deres partner. Den anden halvdel har ikke.

Retten til hjælp gælder nemlig kun for kvinder, og det får nu flere organisationer til at efterlyse handling fra regeringen.

- Det er jo meningsløst, at vi i vore dage i Danmark har en lov, der diskriminerer så eksplicit på køn. Det synes jeg er svært at leve med, siger direktør i Mandecentret, Jacob Astrup.

Mandecentret driver syv afdelinger rundt om i landet. Her kan mænd, der har været udsat for vold fra deres partner, søge ly, og Mandecentret alene forventer at tage imod 250 mænd i år, siger Jacob Astrup.

Slag med strygejern

- De mænd, der typisk kommer til os, er helt almindelige mænd, men hvor det er gået skævt derhjemme. Vi ser alt lige fra den psykiske vold, hvor manden isolerer sig mere og mere, men vi ser også den personfarlige vold med knivstik, slag med køller eller strygejern eller en kombination af det hele, siger han.

- Hvilken betydning har det konkret, at mænd ikke har ret til samme hjælp som kvinder?

- Det har en enorm betydning. Det betyder både noget rent praktisk, fordi vi ikke kan tilbyde den samme kvalificerede hjælp, som man kan give kvinder. Og vi har rigtig svært ved at kunne støtte børnene også.

I sidste uge kom den første kortlægning af omfanget af partnervold begået af kvinder mod deres mænd. Den er lavet af organisationen Lev Uden Vold, og den estimerede, at omkring 400 mænd hvert år må tage ophold på herberger og krisecentre, fordi de er udsat for vold i hjemmet.

Lav loven om nu

Det fik Lev Uden Vold til at konstatere overfor Politiken, at der er 'behov for at se på uligheden i mænds og kvinders rettigheder'.

Samme budskab lyder fra Jacob Astrup:

- Nu skal vi ikke længere være nysgerrige på, om der er et behov for at hjælpe mænd. Nu skal der en lovændring til, så hjælpen til for eksempel gratis psykolog gives til alle, så mænd og deres børn også kommer med.

- Det skulle være sket for et år siden, så jeg håber, at det vil ske nu, siger han.

Minister vil vente

Det skal han dog ikke regne med. Socialminister Astrid Krag (S), der altså gav kvinder ret til gratis psykolog tilbage i 2020, vil nemlig lige afvente resultatet af en to-årig undersøgelse af mænds behov:

- Vi skal på baggrund af pilotprojektet finde ud af, hvordan man kan ændre lovgivningen, så vi giver den rigtige hjælp, siger hun.

- Og ti timers gratis psykologhjælp er ikke det rigtige for en mand?

- Det er jo det, vi skal finde ud af med pilotprojektet. Det kan være, der skal noget andet eller mere til, siger Astrid Krag i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer'.

'Skulle jeg slå min kone?'

En af de mænd, der har måttet tage ophold på Mandecentret, er 57-årige Allan E. Og han er ikke i tvivl om, at ret til psykolog ville have været en hjælp for ham.

- Jeg skulle overvinde mig selv for at søge hjælp. Jeg gik også meget med det selv, for folk forventer, at man som mand skal kunne klare sin kone selv. Jeg har tit hørt den der ’kan du ikke give hende en lussing’. Men den slags gør man sgu da ikke. Skulle jeg slå min kone foran min datter? Det kommer aldrig til at ske.

- Kunne gratis psykolog have været en hjælp for dig dengang?

- Ja, for pokker da. Det kunne jeg i den grad have brugt. Kommunen fejede mig af, og jeg følte ikke, at jeg overhovedet havde ret til at kontakte dem. Men jeg fandt så mandecentret, hvor jeg var i et halvt års tid, og de havde nogle psykologer tilknyttet. Og det har gjort, at jeg i dag kan stå som en almindelig mand, og en almindelig far med arbejde og lejlighed, siger Allan E.