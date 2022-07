Mens cheferne stadig arbejder: Alle klapper i

Tre uger efter, at Minkkommissionen rettede en sønderlemmende kritik mod ti af de højestplacerede chefer i det offentlige, er ingen af dem hjemsendt. Det på trods af, at det tidligere har været praksis, at kritiserede chefer bliver sendt hjem, indtil sagen er afgjort.

Dermed møder de allesammen fortsat på arbejde, hvor de trods kritik for deres ageren og truende personalesager er chefer for tusindvis af ansatte.

Ekstra Bladet har kontaktet fagforeningen Djøf, der har mange medlemmer i administrationen, for at komme i kontakt med de tillidsfolk, der repræsenterer de ansatte i Statsministeriet, Justitsministeriet, Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen.

Men DJØF oplyser, at ingen af dem ønsker at udtale sig om, hvordan de og de ansatte, de repræsenterer, har det med situationen.

Kort efter Minkkommissionen leverede sin rapport meldte Djøf da også ud, at man støtter de højtplacerede embedsfolk, der har fået kritik.

- Der er efter Djøfs opfattelse ikke grundlag for at sende nogle embedsmænd hjem, mens overvejelserne er i gang. Der har været tillid til embedsmændene, mens Minkkommissionen har arbejdet, og de skal selvfølgelig fortsætte med at arbejde, mens det videre forløb overvejes, skrev formand for Djøf, Sara Vergo, her.

Hård kritik

Ikke mindre end ti højtplacerede embedsfolk har fået så hård kritik af Minkkommissionen, at kommissionen vurderede, at det kunne føre til tjenestesager mod dem for brud på eksempelvis sandhedsprincippet og legalitetsprincippet.

Der er tale om blandt andre landets øverste embedsmand, statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, departementschef i justitsministeriet Johan Legarth, departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard, og rigspolitichef Thorkild Fogde.

- Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet, skriver kommissionen eksempelvis om Barbara Bertelsen.

Der udover kan en række afdelingschefer i både politiet, Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen drages til ansvar.

Tidligere har lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet blandt andet til Jyllands-Posten sagt om, at de ikke er hjemsendt efter kritikken:

- Det er lidt upraktisk, for en chef skal jo gå foran med et godt eksempel og vise, hvordan tingene skal gøres,

Mettes ligegyldighed

At embedsfolkene ikke er hjemsendt, mens sagen bliver afklaret, går stik imod tidligere praksis. I en lang række sager er ledende embedsfolk - der har fået kritik af kommissioner - blevet hjemsendt mens sagen ruller.

Når det ikke er sket her, er det fordi statsminister Mette Frederiksen ikke tager sagen alvorligt, har politisk kommentator på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup tidligere sagt:

- Selvfølgeligt er der et system og en procedure, der skal gå sin gang. Men indtil det er afsluttet, så skal de her mennesker da ikke møde ind og lede andre embedsmænd.

- Men hvis man vil demonstrere, at man ikke mener, at kommissionens konklusioner er fem potter pis værd, så er dette her en måde at gøre det på. Bare at fortsætte, som om intet var hændt, og henvise til formalia, siger Henrik Qvortrup.

Q: Mette F sender fuckfinger til Minkkommissionen