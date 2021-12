Mens du sorterer: Tonsvis af importeret skrald futtes af

Skralde-gak: Danskerne er så gode til at sortere affald, at vi må importere skrald til vores forbrændingsanlæg fra lossepladser i Europa. Anlæg i Næstved har fået 40.000 ton fra blandt andet Italien og Irland - bragt med skib

Vi hører det igen og igen: Vi skal sortere vores affald. For klimaets skyld.

Og det er vi faktisk blevet så gode til, at landets forbrændingsanlæg nu må importere svimlende mængder skrald - flere hundredetusinde tons om året - fra lossepladser andre europæiske lande for at holde varmen.

Ifølge TV2 Øst er der alene i Næstved Havn i år anløbet 19 skibe med usorteret skrald fra Storbritannien, som efterfølgende er blevet brændt af.

Det er det kommunale selskab AffaldPlus, der har importeret de i alt 40.000 ton affald. Det er sejlet hertil fra både Italien, Irland og England. Og dertil er affald fra Tyskland også kørt hertil på lastbiler.

Næstved for Italien

Men energichef i AffaldPlus, Ole Andersen, fastholder, at klimaet vinder i sidste ende. I hvert fald i de andre lande.

- Vi sorterer bedre og genanvender mere her i Danmark. Så falder mængden af affald, der skal forbrændes, og så er der en del anlæg, der nu har overskydende kapacitet, forklarer han.

- Bliver jeres klima-aftryk ikke større, når I får sejlet affald ind fra Irland og Italien, fremfor hvis I bare brugte lokalt affald fra folk i Næstved?

- Det er klart, lige lokalt set. Men den mængde affald, vi får ind fra Italien, ville efterlade et større klima-aftryk, hvis det blev liggende på en italiensk losseplads. I det samlede klima-regnskab, så giver det en større gevinst.

'Svært at forklare logikken'

- Så folk i Næstved hjælper klimaet ved at affalds-sortere, så I kan hjælpe Italien og Irland af med deres affald?

- Præcis. Folk i Næstved hjælper klimaet globalt set ved at sortere, ja.

- Ved folk godt det?

- Det er jeg langt fra sikker på. For som du nok kan fornemme, så er det en meget, meget svær historie at formidle og se den logiske sammenhæng i. Det kan du nok også selv fornemme, siger Ole Andersen og fortsætter:

- Men vi bliver ved med at gøre det, for vi siger, at klima-arbejdet er et globalt forhold. Det er ikke noget, der bare foregår inden for en kommune- eller en landegrænse. Men det er altid en god idé at genanvende, fordi det samlede klima-aftryk bliver mindre.

- Fordi I hjælper andre lande af med deres affald?

- Ja, præcis.

Ikke Malaysia

- Hvad med at tage skridtet fuldt ud og få sejlet affald ind fra Malaysia og Indien, hvor de virkelig har problemer med affald?

- Klima-aftrykket fra en losseplads er jo den samme uanset, om den ligger i EU eller i Malaysia, så vi kan lige så godt tage det affald, hvor transportvejen er kortest. Så der er det fornuftigt at tage det, der ligger tættest på.

- Med den logik er det da endnu mere fornuftigt at tage affald fra Næstved?

- Ja, men nu er Næstved-borgerne jo så fornuftige, at de sorterer så meget, at vi ikke har affald nok.

Mere sortering

Sidste sommer blev et flertal i Folketinget enige om, at danskerne fremover skal sortere deres affald i hele ti forskellige bunker. Det skal hjælpe Danmark med at få reduceret vores CO2-udlednming med 70 procent i år 2030.

Samtidig har klimaminister Dan Jørgensen (S) offentligt kritiseret importen- og afbrændingen af affald fra andre lande.

Men spørgsmålet er, om al den sortering ikke bare betyder, at der skal importeres endnu mere affald udefra, så vi kan holde varmen. Men det mener Ole Andersen ikke kommer til at ske.

- Nej, det vil være meget, meget lidt. Det, der skal udsorteres i hjemmet, som vi ikke gør i dag, det vil påvirke mængden til forbrænding meget lidt.

- Hvorfor?

- Fordi en del af affaldet allerede i dag indsamles på genbrugspladserne. Så det vil betyde noget for, hvor meget vi genanvender, men ikke på, hvor meget vi forbrænder.

Ole Andersen påpeger desuden, at AffaldPlus vil nedbringe importen af skrald, når man i 2024 lukker et forbrændingsanlæg i Slagelse.

- Men det er vel så dårligt for klimaet, fordi I ikke kan hjælpe de andre så meget som nu?

- Nej. Det er rigtigt, at vi kan ikke hjælpe de andre lande i samme grad og klimaet globalt set, men det er helt i tråd med Dan Jørgensens tilgang, siger han.

- Det er gak, at vi skal importere fra England

Ekstra Bladet tog til Næstved for at høre, hvad man synes om importen af skrald fra udlandet.

Lotte Hansen synes, det er mærkeligt, at man importerer så meget affald. Foto: Anthon Unger

- Det er noget mærkelig noget. Hvorfor bruge alt det brændsel for at fragte skrald herover, siger 60-årige Lotte Hansen.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at vi er så gode til at affaldssortere, men at vi skal importere skrald fra England, synes jeg virkelig er gak.

- I år kom der 19 skibe med 2.300 tons affald hver. Hvad tænker du om det?

- Det synes jeg er meget. Det er urimeligt. De må kunne gøre det derovre selv også, i stedet for at vi skal have så meget fragtet rundt. Der er jo også CO2-udslip i det. Så hvor fidusen er henne, ved jeg ikke, siger hun.

- Hvad nu hvis det i stedet blev gravet ned i England og så forurenede der?

- Så må de op på hesten og få lavet noget, der er bedre.

Ifølge Henrik Mortensen forhindrer man ved at importere skraldet, at det for eksempel kunne have i havet. Foto: Anthon Unger

- Man kan sagtens importere fra England, og hvis man kan hjælpe andre lande, er det jo fint, siger 24-årige Henrik Mortensen.

- Og selvom det måske ikke er det bedste at importere, men vi hjælper jo også andre med at nedbryde deres.

Arne Hansen har efterhånden mange skraldespande at sortere i derhjemme. Foto: Anthon Unger

- Det er noget mærkelig noget at importere, men der er jo også penge i det, tænker jeg, siger Arne Hansen på 69.

- Det er ikke en smart løsning, men jeg ved heller ikke, hvad alternativet er.

Dennis Agger tror ikke det gavner miljøet på længere sigt at importere skrald. Foto: Anthon Unger

- Der er lidt grotesk, når vi skal sortere for at skåne miljøet, at vi så importerer fra udlandet via søfart, siger Dennis Agger på 24.

- Vi kunne droppe affaldsortering og så spare turen fra England. Bare ligesom vi gjorde i gamle dage. Ind i ovnen med det. Jeg lægger ikke mærke til det, siger han.