Mens du sov: Her er valgets vildeste resultater

Det er ikke for ingenting, at kommunalvalget bliver kaldt 'de lange knives nat'.

Også i år har valget budt på store op- og nedture, overraskende resultater og bitre opgør for partierne rundt om i landet.

Her er et overblik over de mest bemærkelsesværdige resultater, der har tikket ind, mens danskerne sov.

FREDERIKSBERG: Aggesen - formentlig - væltet

De røde partier står til et flertal på Frederiksberg, og dermed ser det også ud til, at Aggesen er færdig.

Rød blok fik flertal på Frederiksberg, og med det kom også - efter alt at dømme - Simon Aggesens afsked med borgmesterposten.

Han ville dog ikke selv afskrive muligheden for at blive en del af en konstituering, og sagde, at hans dør 'er åben', selv efter de røde partier havde ekskluderet Konservative fra forhandlingerne.

Michael Vindfeldt, spidskandidat for Socialdemokratiet, sagde derimod, at det var slut for Simon Aggesen som borgmester.

- Det har Frederiksberg-borgerne valgt, at han ikke skal være, så det har jeg svært ved at se, sagde han.

Dermed kan de konservative formentlig vinke farvel til 112 års styre på Frederiksberg.

KØBENHAVN: Enhedslisten størst

I København er der stadig onsdag morgen usikkerhed om borgmesterkabalen, der som bekendt involverer flere poster rundt om i forvaltningerne; ikke mindst overborgmesterposten.

Men sikkert er det, at Enhedslisten bliver største parti for første gang nogensinde med 24,6 pct. af stemmerne og en fremgang på 6,2 procentpoint.

Socialdemokratiet har blødt stemmer og får blot 17,3 pct. I alt en tilbagegang på 10,3 procentpoint for Sophie Hæstorp, der var overborgmesterkandidat.

KOLDING: Præsidentvalg aflyst

I Kolding var der lagt op til 'præsidentvalg' mellem SF's Villy Søvndal og Venstres Eva Kjer Hansen.

Men storfavoritterne blev snydt af Konservatives Knud Erik Langhoff, der løb med borgmesterkæden.

Flertallet er lavet i en aftale mellem Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Dermed blev Eva Kjer Hansen fuldstændig sat til vægs ved dette års kommunalvalg, hvor aftalen er lavet uden om hende og Venstre.

HELE LANDET: DF trynet





Kristian Thulesen Dahl åbner op for at gå af som formand for Dansk Folkeparti efter en solid vælgerlussing

Dansk Folkeparti fik et grimt valg.

Det ser ud til, at partiet bliver halveret ved valget, og det kan høres helt inde på Christiansborgs gange.

I alt mister partiet 60 pct. af deres valgte kandidater rundt om i landet

Her åbnede formand Kristian Thulesen Dahl for, at det kunne blive hans endelige på formandsposten.

- Vi kommer til at diskutere alt. Og intet er helligt, sagde han, da Ekstra Bladet spurgte ham, om han ville træde af.

TØNDER: Vraget borgmester sejrer, men mister magten





Venstre blev mere end halveret i den sønderjyske by Tønder og gik fra 15 mandater til bare seks.

Og årsagen til det katastrofale valg er tydelig for enhver.

Venstre valgte nemlig i sommeren 2020 at vrage borgmester Henrik Frandsen som spidskandidat, og i utilfredshed dannede han lokalpartiet Tønder Listen. Med det nye parti har han fået ni mandater - tre mere end Venstre.

Det bliver dog - for første gang i Danmarkshistorien - Slesvigsk parti, der løber med en borgmesterpost i den sønderjyske kommune. Ny borgmester bliver - med 21 mandater fra de andre partier udenom Tønderlisten i ryggen - Jørgen Popp Petersen.

ISHØJ: Bye Bye Bjørstorp

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp skylder stadig omkring 2000 kr til Socialdemokratiet i partiskat, men han vil ikke tale med Ekstra Bladet.

Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, er endegyldigt vippet af pinden.

Det stod klart efter Socialdemokratiet sikrede sig flertallet i kommunen og Merete Amdisen kunne berette, at hun bliver borgmester i kommunen.

Bjørstorp stiftede Ishøjlisten, efter han blev vraget som S-spidskandidat.

Han har desuden været en genganger på Ekstra Bladets forside, efter han sidste år blev afsløret i at bruge en skatteyderbetalt Voldswagen fra kommunen til at komme frem og tilbage på arbejde.

Parti for parti med

Joachim B.

Foto: Emil Agerskov

Valget var også interessant for de landspolitiske partier. Joachim B. tager dig med gennem resultaterne for Folketingets partier.

Smæk til Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har fået smæk i alle de store byer. Det gør ondt.

Afklapsningen skal dog ses i lyset af, at S fik et kanonvalg i 2017. Og landspolitisk er det ikke en katastrofe.

S fik 32 procent i 2017 og ender på 28,5 procent denne gang. Men et valgnederlag er der tale om, selvom partiet fortsat er størst i landet.

Begrundet håb i Venstre

Som forventeligt gik V tilbage, men slet ikke i det omfang man havde frygtet.

I Venstre er et mindre nederlag end forventet næsten en lille sejr.

Landsresultatet landede på 21,2 procent - betydeligt højere end meningsmålingerne.

Vælgerne vil altså gerne sætte deres kryds ved Venstre ved kommunalvalg. Det giver selvfølgelig et begrundet håb i Venstre i forhold til næste folketingsvalg.

Skår i glæden hos K

Konservative fik et absolut kanonvalg.

Landsresultatet svarer til de enormt gode meningsmålingerne partiet har fået gennem det sidste år. Men der er et stort skår i glæden.

Frederiksberg faldt efter 112 års uafbrudt konservativt styre. Det gør ondt langt ind i den konservative sjæl.

Tulle tæt på færdig

KATASTROFE!

DFs værste frygt blev til virkelighed. Her var man forberedt på et valgnederlag, men ikke på en halvering.

Det blev DFs fjerde valgnederlag i træk, og det er tydeligt for enhver, at Kristian Thulesen Dahl ikke er manden, der kan genrejse DF.

Valgnederlag og Thulesen Dahl er blevet synonymer. Hvis der var et åbenlyst alternativ til Thulesen Dahl som formand, så var han færdig nu, men det er der ikke. Det er i sig selv et problem for DF.

Intet overraskende hos Nye Borgerlige

Nye Borgerlige kunne ikke andet end at gå frem.

Deres egen målsætning var 10 byrådsmedlemmer, men det var en nærmest patetisk lav målsætning i betragtning af partiets gode meningmålinger.

NB landede på 24. Hverken mere eller mindre end man kunne forvente.

SF's præsidentvalg røg

SF fik et godt valg. De gik frem eller fastholdte deres mandater i de store byer. Men præsidentvalget i Kolding faldt til jorden.

Endnu engang havde Villy Søvndal formået at bygge forventningerne højere op, end han kunne indfri. Præcis som da han sad i Folketinget og stillede op til regionsrådsvalget i 2017.

Radikale kan ånde lettet op

De mistede deres eneste borgmesterpost i Rebild, men på landsplan gik de 11 byrødder frem på valgdagen.

I betragtning af partiets dårlige målinger og en lind strøm af dårlige sager, kan man ånde lettet op. Det kunne være gået meget værre.

Enhedslistens gennembrud!

Der er tale om et regulært kommunalpolitisk gennembrud. Enhedslisten er nu det største parti i københavn. EL er større end S på Frederiksberg, og de er gået frem i alle store byer.

Et kanonvalg for Enhedslisten. Intet mindre.

Problemet for Enhedslisten er dog, at ingen partier i nogen byer ønsker, at de indtager borgmesterposten. Så fuld valuta for de mange stemmer i byerne får Enhedslisten ikke.

Alternativet

De er færdige.

Et lyspunkt hos LA

LA fik et dårligt valg. Det var forventeligt, at partiet gik tilbage, men man håbet på et bedre resultat. Eneste lyspunkt er, at partiet fik valgt Ole Birk Olesen ind i Købehavn.