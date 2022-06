Mens minkskandalen buldrer: Sofie Carsten på ferie

De radikales politiske leder var på ferie, og partiets ordfører forsvandt, da det skulle forsvare ikke at have en holdning til minkrapport

Mens Enhedslisten torsdag meldte ud, at partiet freder Mette Frederiksen i minksagen, valgte de to regeringslystne støttepartier SF og de radikale torsdag at danse en intens tango om den varme grød.

Ikke mindst de radikale, der stillede med ordføreren Andreas Steenberg. Først svarede han ganske kort på, hvad partiets holdning er til rapportens konklusioner om, statsminister Mette Frederiksen groft vildledte både befolkningen og Folketinget, da hun instruerede at alle mink skulle slås ned uden, at der var lovhjemmel til det.

- Jeg vil ikke drage nogen konklusioner i dag. Vi skylder de mennesker, det er gået ud over, at man nu læser sig ned i dette her. Det vil vi gøre. Vi vil drøfte dette her, sagde han.

Og pludseligt, inden der var blevet lovet tid til flere spørgsmål, var han væk. Adræt forsvundet fra gruppen af politikere, så kun hans ryg kunne ses på vej væk fra pressen, hvoraf flere halsede efter ham.

Ferieramt

Og det var kun ham, der stillede op torsdag. For partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, valgte at tage på ferie klokken 04:30 onsdag morgen og slukke sin telefon.

- Jeg har sat fod på fransk jord og kigger tilbage på grænsen til Tyskland som jeg lige har passeret, skrev hun onsdag aften på Instagram.

Partiets pressetjeneste oplyser, at der ikke ligger andet bag end normal ferieafholdelse.

Heller ikke SF ville torsdag melde noget ud om, hvorvidt partiet vil drage håndfaste konsekvenser af den enorme skandale over for regeringen.

Men partiets udsendte soldat, Karina Lorentzen Denhardt, insinuerede dog, at det heller ikke fra den kant, at Mette Frederiksen skal frygte noget.

- Det er en sag, vi i SF ser med stor alvor på. Derfor bliver der kun en foreløbig kommentar:

- Jeg har noteret mig, at det ser ud til, at statsministeren ikke vidste, at der ikke var hjemmel. Vi kommer til at lægge vægt på, om der har været forsæt, og om der er givet bevidst vildledende oplysninger.

Enhedslisten freder Mette

Så var Enhedslisten mere klare i mælet.

- Vi har det princip, at det skal være sket med forsæt. Altså bevidst. Og det skriver kommissionen klart, at det ikke var, siger partiets gruppeformand og medlem af Granskningsudvalget, Peder Hvelplund.

Enhedslisten vil ikke engang støtte, at uvildige advokater vurderer den 1649 sider lange rapport for, om der kan rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen eller andre ministre.

- Jamen skal vi bede om en advokatvurdering, så skal vi mene, at der kan rejses end rigsretssag eller vi er i tvivl om, om der kan. Og så skal vi kunne dokumentere, at det er sket forsætligt. Det kan vi ikke, og så er der ingen grund til at få en vurdering, siger Peder Hvelplund.

Da Inger Støjbergs ulovlige instruks var blevet undersøgt af en kommission var Enhedslisten anderledes aggressive.

- Det er ikke hykleri, dette her. Vi bruger præcist samme målestok. Med Inger Støjberg var der ingen tvivl om, at hun havde brudt loven bevidst. Det blev understreget igen og igen.

- Havde vi kunnet dokumentere, at Mette Frederiksen bevidst vildledte Folketinget eller holdt informationer tilbage, så havde vi væltet hende. Men det kan vi ikke.

Hvad er der blevet af det gamle Enhedslisten, der altid gik hårdt til magten?

- Det er præcist samme tilgang. Jeg har været med fra starten, og vi vælter en minister, hvis det klart kan dokumenteres, at man har vildledt Folketinget eller løjet. Det kan vi ikke her, så derfor kan vi ikke vælte Mette Frederiksen.´- Vi behandler alle ministre ens, om de så er røde eller blå.

