Mercedes-borgmester afsløret: Her får han kolde fødder

Rødovres borgmester, Erik Nielsen, står i spidsen for en så fattig kommune, at nedskæringer i år kun bliver undgået efter nødhjælp på 20 millioner kroner fra staten.

Ikke desto mindre har socialdemokraten for skattekroner anskaffet sig en luksus-Mercedes, som han kan springe ind i på alle tider af døgnet. Den holder nemlig lige over for hans private bolig på en stille villavej 850 meter fra rådhuset.

Bykonge i fattig-kommune afsløret

Den luksuriøse ordning, som han har fået efter 25 år i borgmesterstolen er imod Indenrigsministeriets regler, fordi man ikke må køre til og fra jobbet i tjenestebil, når der ikke er chauffør. Og sådan én har Erik Nielsen ikke.

Borgmesteren tager gerne tjenestebilen til og fra arbejde, viser optagelserne her. Foto/redigering: Anthon Unger/Mikkel Cramon

Erik Nielsen blev bestemt ikke glad for at se Deres udsendte, da Ekstra Bladet tirsdag morgen ville interviewe borgmesteren om tjenestebilen - og hans brug af den.

Han vendte efter et lidt aparte interview om på hælene og forlod parkeringspladsen til fods og gik tilbage til sin villa.

Kort tid senere kørte han alligevel i sin Mercedes 350 GLC 350 Hybrid til rådhuset.

Efter en spøjs runde om cykelstativet gik han ind for at passe dagens dont. I aften afholdes sidste byrådsmøde inden juleferien.

Du kan se hele optrinnet i videoklippet øverst i artiklen.

Se borgmesterens 850 meter køretur fra Rådhuset her. Foto/redigering: Linda Johansen/Signe Skov

Jeg har ingen bil

Herunder kan du se en udskrift af Ekstra Bladets møde med Erik Nielsen tirsdag morgen kort efter klokken otte.

- Godmorgen, Jonas fra Ekstra Bladet.

- Hvad vil du?

- Jeg troede ikke, du tog din bil hjemmefra?

- I skal jo ikke antaste mig på gaden, siger Erik Nielsen ved synet af Ekstra Bladets kamera og mikrofon

- Det er jo offentlig gade og vej.

- Ja, men nu beder jeg jer om at lade være,

- Har du en kommentar?

- Nu beder jeg dig om at lade være. Vil du så godt lade være?

- Jeg må gerne spørge dig. Vi står på offentlig gade og vej.

- Så vender jeg ryggen til - og så går jeg. Det ved jeg godt er godt fjernsyn for jer.

- Men Erik, du var jo på vej ned til din bil, der holder dernede.

- Jeg har ikke nogen bil. Det er en repræsentationsbil.

- Det er en tjenestebil.

- Nu bliver du ved.

- Du bor jo derovre.

- Jeg går til Pressenævnet med det her. Det vil jeg sige. Det er ikke rimeligt, at jeg ikke kan få lov at gå ned og på arbejde. Jeg skal ikke overfaldes.

- Vi overfalder dig ikke.

- Det gør I da. Jeg bliver antastet af jer. Jeg beder jer om at lade være for fjerde gang.

- Men Erik, jeg beder dig svare på et meget almindeligt spørgsmål.

- Jeg forstår godt jeres spørgsmål. Jeg forstår også godt jeres retorik i Ekstra Bladet. Det er slet ikke det. Jeg siger bare, jeg har slet ikke lyst til at tale med jer. Hvorfor skal I så fortsætte?

- Har du fået dispensation fra Indenrigsministeriet til at køre dine egen tjenestebil?

- Jeg har ikke nogen egen tjenestebil.

- Det er da din tjenestebil, der holder lige dernede.

- Nej, det er det ikke. Hvorfor fortsætter du med det?

- Det er da blevet vedtaget på byrådsmødet, at det er en tjenestebil til borgmesteren, som I leaser.

- Som kan bruges af borgmesteren, ja.

- Har andre da nøglen?

- Ja, det er der.

- Hvem er det, som også kører i den?

- Det kommer da ikke dig ved. Jeg beder dig om at lade være.

- Nej, for jeg må gerne spørge dig her på offentlig gade og vej. Men hvis du ikke har lyst til at tale med os, så skal du bare lade være.

- Ja, det siger jeg til dig igen, hvorfor fortsætter du så?

- Jeg spørger dig, fordi du står foran mig. Og jeg synes, det virker, som om du trods alt vil tale - selvom du er irriteret på mig.

- Kokken er otte om morgenen. Og du antaster mig, selvom jeg beder dig om at lade være. Hvorfor fortsætter I så?

- Jeg står bare med mikrofonen. Du er en fri mand. Men Erik, jeg kan bare ikke forstå ...

Herfra forlader borgmesterens - stadig talende - interviewet. Han siger noget i retning af, at han håber, at Ekstra Bladet vil bringe interviewet i dets fulde længe. Og at Ekstra Bladet skal holde op med at lave satire.

Ekstra Bladet har efterfølgende anmodet kommunen om svar på en række spørgsmål til tjenestebilen. Men svaret er i skrivende stund ikke modtaget af redaktionen.