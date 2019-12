Mercedes-borgmester forklarer: Campister ventede

Da Erik Nielsen tirsdag morgen kørte til Rødovre Rådhus i sin skattebetalte tjeneste-Mercedes, så havde det en naturlig årsag.

Det forklarer borgmesteren i et opslag på Facebook.

' I dag (i går, red.) tog jeg repræsentationsbilen, fordi jeg blandt andet skulle til et møde i Dansk Camping Union,' skriver han blandt andet.

Erik Nielsen forholder sig dog ikke til, at Indenrigsministeriets regler ikke tillader kørsel mellem hjem og arbejde i tjenestebiler - medmindre det sker med chauffør.

Han forholder sig heller ikke til Ekstra Bladets dokumentation af, at tirsdagens køretur ikke var et enestående tilfælde. Borgmesteren tager regelmæssigt bilen mellem hjemmet og rådhuset.

I stedet skælder han ud på Ekstra Bladet, som tirsdag morgen konfronterede borgmesteren med hans brug af tjenestebilen. Han skriver blandt andet:

'Jeg blev oprigtigt forskrækket over deres fremfærd i mørket på parkeringspladsen og gav adskillige gange udtryk for, at jeg ønskede, de skulle stoppe. Men det nægtede de - så jeg måtte søge tilbage til mit hjem.'

Se Ekstra Bladets konfrontation med borgmesteren her.

Socialdemokraten understreger endvidere, at beslutningen om at give ham en bil for skatteyderkroner aldrig har været skjult.

Han undlader dog at nævne beløbet på knap 400.000 kroner, som leasingaftalen på hans Mercedes GLC 350 Hybrid står Rødovre-borgerne i over fire år.

Ekstra Bladet anmodede i går om et interview med Erik Nielsen som opfølgning på interviewet på parkeringspladsen. Indtil videre er dette ikke blevet imødekommet. Hverken af borgmesteren selv eller af kommunaldirektør i Rødovre Anders Agger.

Da Ekstra Bladet i starten af november forsøgte at interviewe Erik Nielsen om kommunens brug af penge, afviste han høfligt, men bestemt.

