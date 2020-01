Mercedes-borgmester træder tilbage

Rødovres borgmester gennem 25 år, Erik Nielsen (S), stopper som borgmester 31. marts. Viceborgmester Britt Jensen (S) indstilles som afløser, oplyser Rødovre Kommune.

Borgmesterkæden skifter hals i kølvandet på Ekstra Bladets afsløring af Erik Nielsens skatteyderbetalte Mercedes 350 GLC Hybrid, der blandt andet fragter ham de 850 meter mellem hjemmet og rådhuset. En sag som Ankestyrelsen nu undersøger.

Erik Nielsen har tidligere meldt ud, at han ikke genopstillede ved kommunalvalget i 2021.

'I 2021 vil jeg have repræsenteret Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen i 32 år', lød det fra Erik Nielsen.

Nu er det dog allerede slut for borgmester Erik Nielsen, efter at Ekstra Bladet afslørede den kreative finte kort før jul.

Det er uvist, hvorfor Erik Nielsen har valgt at trække sig netop nu, men sagen om borgmesterbilen verserer i øjeblikket hos Ankestyrelsen.

'Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at Rødovre Kommune ifølge oplysninger i pressen stiller en bil til rådighed for borgmesteren i Rødovre Kommune.

Oplysningerne i presseomtalen giver Ankestyrelsen anledning til at undersøge, om ordningen er i strid med lovgivningen.'

Rødovre Kommune har flere gange fastholdt, at Erik Nielsens brug af bilen er i orden, fordi kørslen mellem hjemmet og rådhuset i kommunens øjne ikke sker mellem hjemmet og rådhuset, fordi bilen holder på et kommunalt plejehjem.

At plejehjemmet ligger lige over for borgmesterens private bolig er i den forbindelse underordnet, må man forstå. Kommunen er dog ikke mere skråsikker, end at kommunaldirektøren har bedt Social- og Indenrigsministeriet om afklaring på spørgsmålet.

Kommune glæder sig

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har kaldt partifællens private parkeringsplads og brug af Mercedes'en for 'mærkelig'.

Det lyder i reglerne for borgmestres tjenestebiler, at de kun må bruges til transport til og fra hjemmet, hvis borgmesterens har chauffør. Og det har Erik Nielsen ikke.

Rødovre Kommune glæder sig over, at Ankestyrelsen går ind i sagen, og understreger, at man også selv har rettet henvendelse.

'Rødovre Kommune accepterer ikke, at der kan rejses tvivl om ordningen. Derfor har Rødovre Kommune torsdag den 19. december rettet henvendelse til Ankestyrelsen for at få deres vurdering af den konkrete praksis for anvendelse af Rødovre Kommunes repræsentationsbil,' lyder det i en mail til Ekstra Bladet.

Dokumentation 1 af 3 Borgmesteren på den korte gåtur fra hjemmet til sin Mercedes. Her har han netop forladt sin villa og går over den stille villavej til parkeringspladsen. Foto: Anthon Unger 2 af 3 Der går en sti lige til p-pladsen. Foto: Anthon Unger 3 af 3 Erik Nielsen lægger sine ting på bagsædet inden afgang. Foto: Anthon Unger

Rødovre-direktør i tvivl: Tjekker Mercedes-borgmester

Fugls føde

Samme toner lyder fra Flemming Lunde Østergaard Hansen, der er partifælle til Erik Nielsen og medlem af Rødovre kommunalbestyrelse.

'Jeg finder det naturligt, at Ankestyrelsen beder Rødovre Kommune om en udtalelse, når et medie stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af en kommunal ordning. I dette tilfælde brug af bil. Om Ankestyrelsen finder anledning til at rejse en tilsynssag på baggrund af udtalelsen, eller om styrelsen vurderer, at der ikke er 'fugls føde' på sagen, vil tiden vise,' skriver han i en sms.

Socialdemokraten har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at borgmesterens bilordning, som udløber i 2022, når leasingkontrakten på fire år ophører, formentlig ikke bliver fornyet.

- Det kan godt være, at jeg og sikkert også andre når frem til, at der ikke er det samme behov, som man har vurderet tidligere, da man traf beslutningen om, at bilen skulle leases, sagde Flemming Lunde Østergaard Hansen inden jul.

Mercedes'en koster næsten 400.000 kroner i leasingafgift over fire år. Nyprisen på den luksuriøse SUV er mindst 850.000 kroner.

Erik Nielsen har meddelt, at han efter 25 år på posten ikke genopstiller ved kommunalvalget i november 2021. Derfor får hans efterfølger kun et halvt års tid i den fine bil.

Herunder kan du se, hvordan han reagerede, da Ekstra Bladet ville have svar på, hvorfor han dog bruger sin tjenestebil, som han gør.

