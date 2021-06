Mere genåbning: Det er i spil

Med flere og flere vaccinerede danskere er der udsigt til en yderligere genåbning af samfundet.

Partilederne i Folketinget mødes onsdag kl. 15.30 til forhandlinger om emnet.

Forinden er flere ting blevet bragt i spil som noget af det, der kan blive en del af en ny genåbningsaftale.

Herunder får du et overblik:

Længere åbningstid for barer og restauranter

Et flertal af de partier, der onsdag skal forhandle om yderligere genåbning, vil lade restauranter, caféer og barer holde længere åbent.

Det gælder Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt regeringens støtteparti Radikale Venstre.

- Det er oplagt at se på, om ikke vi kan udvide åbningstiderne. Præcis hvor meget må vi jo diskutere, men måske et par timer, har den radikale sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, sagt til TV 2.

I dag må restauranter og barer servere indtil kl. 22, mens gæsterne senest skal forlade stedet kl. 23.

Mindre mundbind og coronapas

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har lagt op til, at kravet om mundbind kan fjernes flere steder, inden vi når sommerferien.

- Vores mål er, at vi går sommeren i møde i så store træk som muligt uden mundbind. Og det vil formentligt stille krav til, hvad der skal være af andre ting: coronapas og andet, har ministeren sagt.

- Vi skal selvfølgelig bruge mundbind, når man skal vaccineres, og der er også nogle steder, hvor man er tæt sammen med mange fremmede mennesker. Men generelt set er det vores mål, at vi går en sommer i møde, hvor der ikke er så stor og udbredt grad af mundbind, som vi har i dag, sagde han videre.

Desuden er der bredt blandt Folketingets partier et ønske om at udfase coronapasset.

Det er under to uger siden, at Heunicke og finansminister Nicolai Wammen præsenterede det nye coronapas.

Flere EM-tilskuere

Flere tilskuere til Danmarks EM-kampe i Parken vil ligeledes være på dagsordenen under dagens forhandlinger.

Flere af Folketingets partier har således givet udtryk for, at man bør se på muligheden for at lukke flere ind til kampene i den danske nationalarena.

Med de nuværende coronarestriktioner kan 15.900 mennesker overvære de fire EM-kampe i Danmarks nationalarena.

Hos Socialdemokratiet er idrætsordfører, Malte Larsen, heller ikke afvisende overfor flere tilskuere til EM-kampene.

- Jeg er ved at undersøge, om det kan lade sig gøre. Vi er jo heller ikke interesseret i at have noget som helst lukket ned, hvis ikke det er nødvendigt, har han sagt.

En milepæl

Da et bredt flertal på Christiansborg 22. marts indgik en rammeaftale for genåbning af Danmark, var aftalens allerførste element en fælles enighed om en særlig milepæl i genåbningen.

- Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, vil det være en milepæl i epidemihåndteringen i Danmark, stod der i aftalen.

Her stod også, at efter den milepæl må forventes restriktioner på natteliv, store arrangementer og rejseaktivitet, mens ellers kan samfundet genåbnes.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) har udtrykt et håb om, at en genåbningsaftale onsdag vil bekræfte, at dette stadig er planen.