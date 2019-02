Mere modvind til Movia: 'Jeg troede det var en virkelig dårlig vittighed'

Ældre passagerer vil helst have information om afgangstider og forsinkelser, når de står ved stoppestedet. Det viste en undersøgelse, som Passagerpulsen, Forbrugerrådet Tænks underafdeling for kollektiv transport, allerede sidste år offentliggjorde.

Derfor skar det også i ørene, da Movia i december stolt præsenterede, at deres kunder ikke længere ville have mulighed for at orientere sig ved hjælp af trykte busplaner ved stoppestederne. Det forklarer Rasmus Markussen, politisk medarbejder i Passagerpulsen til Ekstra Bladet.

- Vi har ad flere omgange henvendt os til Movia og gjort det meget klart, at vi mener, at der er brug for information direkte på stoppestederne, og at man ikke kan overføre al information til mobiltelefonerne. Men vi har ikke haft held til at få ændret beslutningen, siger han.

'Del din historie'

For at vise Movias bestyrelse og kommunalpolitikerne, hvilke konsekvenser de manglende køreplaner har for passagererne, bad Passagerpulsen mandag danskerne - både på Facebook og organisationens hjemmeside - om at dele deres holdning til Movias kontroversielle beslutning.

Initiativet var en succes, og torsdag ved middagstid havde mere end 650 skrevet til Passagerpulsens hjemmeside, og knap 1000 havde kommenteret på organisationens Facebook-side, forklarer Rasmus Markussen, der understreger, at det langt fra kun er de ældre borgere, der har henvendt sig.

- Det er bestemt ikke kun ældre uden smartphones, der oplever det er blevet væsentlig mere besværligt at tage bussen. Det er alle typer af passagerer i alle aldre, der oplever en dårligere service, når de ikke kan se på selve stoppestedet, hvornår bussen cirka kører og ikke mindst hvorhen.

Giv os busplanerne tilbage

De sjællandske buspassagerer tog godt imod Ekstra Bladets udsendte, der tirsdag var på gaden for at dele busplaner ud til dem, der ønskede en. Her bliver planerne delt ud af Aleksandra Lasek og Kaan Bicken, der begge er 18 år. Foto: Olivia Loftlund

- Behøver ikke en smartphone

Movia har tidligere forklaret, at man fortsat har rig mulighed for at orientere sig i bustrafikken, også selvom man ikke ejer en smartphone.

- Man behøver ikke en smartphone, for vores sms 1250-service virker med alle telefoner. Vi tilbyder også, at man kan få køreplanerne tilsendt med posten, og vi sender meget gerne køreplaner ud til de passagerer, som ønsker det, har Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann, tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

Den forklaring giver man dog ikke meget for hos Passagerpulsen.

- Hvad enten jeg vælger at ringe til kundeservice – hvis de har åbent –, sende en sms eller bruge Rejseplanen for at finde ud af, hvornår næste bus går, så kræver det som minimum en mobiltelefon. Nogle steder kan jeg være så heldig, at der er en digital nedtællingsskærm på stoppestedet, men det er desværre kun 2.000 ud af 14.000 stoppesteder, som tilbyder den information, siger Rasmus Markussen.

En venlig dame, fru Larsen, har selv printet køreplanen ud og sat den op på busstoppestedet ved Enghavevej, efter Movia besluttede sig for at fjerne dem på hele Sjælland. Foto: Jonas Olufson

Brugernes bitre erfaringer

Passagerpulsen har sendt en lille håndfuld af brugernes kritik til Ekstra Bladet, du kan læse herunder:

'Jeg troede det var en virkelig dårlig vittighed, da jeg hørte, at Movia har fjernet køreplanen, så man ikke kan se, hvilken vej bussen kører og hvor man kan stå af og på. Men det viste sig, at der virkelig er nogen der har fået den fantastiske ide, og har fået ideen ført ud i livet. Hvordan kan Movia gennemføre en så vanvittig ide, der kun er endnu en forværring af den offentlige transport', skriver Mette fra Frederiksberg.

'Når min datter med autisme står og bliver usikker over at tage bussen. Så er køreplanerne med til at give hende overblik, struktur og ikke mindst modet til at tage offentlig transport da planerne er visuelle', skriver Connie fra Slagelse.

Man er fortabt, når man står ved et stoppested

'Katastrofe at køreplaner ikke findes ved alle busstoppesteder. Det er vigtigt at man kan se afgangstider ved alle stoppesteder. Det er svært at bruge telefon, i mørke og med små tastaturer. Har aldrig fået det til at virke. Man er fortabt, når man står ved et stoppested evt. på et øde sted, og ikke aner, hvornår der kommer en bus', skriver Lisbeth fra Helsingør.



'Hverken min mand eller jeg har en smartphone og ud over, at vi selvfølgelig mener, at Movia er forpligtede til at servicere ALLE kunder, finder vi det i øvrigt også fuldstændigt uacceptabelt at presse/tvinge borgere til at anskaffe sig alle mulige forskellige elektroniske gadgets for at kunne 'fungere' i samfundet - som en del af tvangsdigitaliseringen, der så vidt vides er unik for Danmark', skriver Lillian fra København.

