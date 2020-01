Mere rod hos Skats topchef: Søger pludselig om byggetilladelse

Byg først, og spørg bagefter.

Så enkelt er det at opføre et 24 kvadratmeter stort anneks til sit sommerhus.

I hvert fald hvis man hedder Jens Brøchner og er departementschef i Skatteministeriet.

Efter i hvert fald en måneds byggeri på sommerhusgrunden i Rørvig - og efter torsdag at have hævdet gennem sin advokat, at en byggetilladelse var aldeles overflødig - har departementschefen nu pludselig søgt om tilladelse til at bygge.

Se også: Lyssky øst-firma bygger hos topchef i Skat

Dummere end Skat tillader

Det oplyser Odsherred Kommune til Ekstra Bladet i en aktindsigt.

Af aktindsigten fremgår det, at Jens Brøchner tirsdag i al hast nedgriflede en håndskreven fuldmagt til sin kone, så hun kunne søge byggetilladelse.

Samme dag indløb byggetilladelsen til Odsherred kommunes byggesagsafdeling.

Så sent som onsdag stod Brøchners advokat ellers fast på, at det ikke var nødvendigt at anmode om byggetilladelse, før hele annekset var færdigt.

Med udviklingen i sagen lægges der nye alen til departementschefens rodebutik af en byggesag.

I forvejen har Ekstra Bladet afsløret, at Jens Brøchner har hyret et firma uden revisor til at stå for byggeriet, der oven i købet er udført af uregistrerede litauiske håndværkere.

Og onsdag kunne Politiken så fortælle, at den også var gal med byggetilladelsen.

Jens Brøchner skriver i en mail til Ekstra Bladet, at "der ikke er noget juridisk krav" om at søge byggetilladelse. Men han gør det "for at gå med livrem og seler".

Kommune: Han burde have spurgt først

I Odsherred Kommune er man langt fra tilfreds med, at departementschefen byggede løs i en måned, før han henvendte sig til myndighederne.

Her hæfter man sig ved, at Jens Brøchner ifølge eget udsagn opfører et "anneks til lejlighedsvist ophold".

Og det burde man have fortalt, lyder det fra byggesagschef i Odsherred Kommune, Pia Nielsen:

- Hvis vi havde fået noget ind med den ordlyd, så vil min umiddelbare vurdering være, så kræver det som udgangspunkt en tilladelse, siger Pia Nielsen og fortsætter:

- Det er også derfor, at vi langt hellere så, at folk søger om tilladelse, inden de går i gang med at bygge noget som helst. Eller i det mindste spørger os, siger hun.

Computerspil og leg

Over for Ekstra Bladet forklarer Jens Brøchner, at familien vil bruge annekset 'til midlertidigt ophold og til leg og computerspil mv.'

Men netop, hvis en bygning skal bruges til at opholde sig i, burde der være søgt byggetilladelse, inden gravkoen overhovedet triller ind på grunden.

Det fortæller arkitekt og ekspert i bygningsreglementet ved boligvidenscentret Bolius, Tine Nielsen, til Ekstra Blandet:

- Det handler ikke om, hvorvidt der overnattes der, men alene om hvorvidt bygningen bruges til ophold. Gør den det, skal man have en byggetilladelse.

- Uden byggetilladelse må man bygge sekundære bygninger på sommerhusgrunde op til 50 kvadratmeter, når særlige forhold som blandt andet afstand til skel er opfyldt. Det kan være skure, drivhuse til planter, garager og andet, som ikke skal bruges til beboelse. Så snart en bygning skal bruges til egentlig ophold, skal der som udgangspunkt søges byggetilladelse, siger Tine Nielsen.

Spærrer øjnene op

Ifølge en aktindsigt har Odsherred Kommune allerede spærret øjnene op over Ekstra Bladets afsløring af departementschefens byggeri.

Af akterne i sagen, som kommunen har udleveret til Ekstra Bladet, fremgår det, at bygge- og teknikdirektør i Odsherred, Torben Greve, har sendt Ekstra Bladets artikel til byggesagschef Pia Nielsen.

Pia Nielsen har da ifølge aktindsigten også allerede besigtiget grunden og taget billeder af bygningen.

Kommunen har nu overdraget sagen til en såkaldt 'lovliggørelsessag'.

Altimens sagen pågår skal al arbejde på sommerhusgrunden være indstillet.