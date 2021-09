Messerchmidt-dommer i ny brøler

Ordene som gav dommeren et gult kort

Sagen fra 2014 tager udgangspunkt i en straffesag om økonomisk kriminalitet.

Her brugte retsformand Søren Holm Seerup udtrykket 'dansen om guldkalven', der er synonym med grådighed, ifølge Den Danske Ordbog.

Det faldt både den tiltalte og vedkommendes advokat for brystet, som derfor klagede over dommer Søren Holm Seerup til Den Særlige Klageret.

De mente, at bemærkningen kunne 'virke stødende og som udtryk for foragt' samt rejse tvivl om dommerens 'upartiskhed'.

Fredag den 21. marts 2014 blev en sag om økonomisk kriminalitet optaget til dom.

Her er, hvad dommer Søren Holm Seerup selv mener, han sagde:

'Jeg ønsker de tilstedeværende god weekend. For mit vedkommende vil weekenden jo gå med domsskrivning. Advokat B (anonymiseret, red.) har fortalt, at vejrudsigten lover regn, så det gør jo ikke så meget. Andre kan lave andre ting. Medlemmer af folkekirken kan gå i kirke på søndag, hvor epistelteksten er dansen om guldkalven. Rigtig god weekend.', sagde Søren Holm Seerup ifølge ham selv.

Her er, hvad den tiltalte og vedkommendes advokat mener, at dommeren sagde:

'Jeg vil nu ønske alle tilstedeværende en rigtig god weekend. For mit vedkommende vil weekenden bestå af domsskrivning. Til de fremmødte kan jeg sige, at teksten i kirken på søndag er »Dansen om Guldkalven«. Rigtig god weekend', sagde Søren Holm Seerup ifølge tiltalte og advokat.

Dommer Søren Holm Seerup beklagede udtalelsen i en henvendelse til Den Særlige Klageret.

'Jeg skal indledningsvis udtrykke min uforbeholdne beklagelse, hvis noget, jeg har sagt eller gjort, er blevet opfattet krænkende,' skrev dommeren ifølge dommen i Den Særlige Klageret.

'Jeg har ikke på noget tidspunkt haft til hensigt at støde klagerne, ligesom jeg ikke har indset, at min adfærd eller mine udtalelser måtte være egnet til at blive opfattet således. Jeg har fremsat en bemærkning, der var ment som en aldeles harmløs spøg,' refereres dommeren for at have oplyst ifølge dommen.

Det fik dog ikke medlemmerne af Den Særlige Klageret til at mildne øjnene på dommer Søren Holm Seerup.

'Dommer D's (Søren Holm Seerup, red.) henvisning til 'dansen om guldkalven' var således i den konkrete situation egnet til at virke krænkende og til at drage hans upartiskhed i tvivl. Dette gælder uanset, hvad der har været dommer D's bagvedliggende intention med udtalelsen,' står der i dommen.

Retsformanden argumenterede også med, at tonen var munter i retssalen, men heller ikke det mildnede klageretten.

'Klageretten finder tværtimod, at det må anses for en skærpende omstændighed, at retsformanden i en straffesag om alvorlig økonomisk kriminalitet under spøgefulde former fremkommer med en udtalelse som den foreliggende direkte over for de tiltalte og deres forsvarere i forbindelse med det afsluttende retsmøde og inden, der er afsagt dom i sagen,' skriver klageretten.

Der blev aldrig et spørgsmål om inhabilitet i sagen, da den ikke blev anket fra byretten.

Kilde: Den Særlige Klagerets dom af 14. juli 2014.