Messerchmidt-dommer kvajer sig

Retsformanden i sagen mod Morten Messerschmidt har 'liket' et opslag på Facebook med budskabet om, at DF'eren ikke burde forsætte som næstformand i partiet.

'Liket' fra Søren Holm Seerup - som nu er slettet efter Ekstra Bladets henvendelse - faldt under 24 timer efter, at selvsamme retsformand idømte Morten Messerschmidt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk ved Retten i Lyngby.

Konkret har Søren Holm Seerup 'liket' et længere opslag fra den tidligere Venstre-minister Søren Pind.

'Ære spiller ikke længere en rolle i politik. Eller i samfundet', indleder Søren Pind et opslag på sin private Facebook-profil, hvor han med det samme opremser en række eksempler på politiske konsekvenser - eller manglen på samme - tidligere og i dag. Heriblandt DF's næstformand.

'Messerschmidt fortsætter som DF-næstformand, skønt en idømt fængselsstraf', skriver Søren Pind, som retsformand i Messerschmidt-sagen altså 'liker'.

Ikke den specifikke del

Dermed bidrager retsformanden ikke kun med en vurdering af det juridiske i sagen, men ytrer også sin personlige holdning til moral og politiske konsekvenser i forhold til den dømte.

Ekstra Bladet har spurgt Søren Holm Seerup, om det er foreneligt med virket som retsformand i sagen mod Morten Messerschmidt, hvis han personligt mener, at dommen burde have politiske konsekvenser for Morten Messerschmidt.

'Jeg bifaldt opslagets generelle budskab, ikke den specifikke del, som du refererer til', skriver Søren Holm Seerup til Ekstra Bladet.

'Jeg ønsker ikke den slags misforståelser, hvorfor jeg har fjernet dette 'like' igen. Tak for at gøre mig opmærksom på forholdet', skriver retsformanden og afviser at stille op til et interview.

Ikke i fængsel medmindre ...

Det er en enig domsmandsret, som idømmer Morten Messerschmidt seks måneders betinget fængsel i sagen, som Ekstra Bladet startede i sin tid.

Dommen skal ikke fuldbyrdes, medmindre DF–næstformanden begår noget kriminelt inden for de næste to år, forklarede retsformanden ved domsafsigelsen fredag.

Anklagemyndigheden havde krævet mindst seks måneders fængsel, mens Morten Messerschmidt har nægtet sig skyldig i anklagerne.

Retten i Lyngby lægger sig derfor op ad anklagemyndighedens vurdering.