Messerschmidt advarer Støjberg: - Det vil være skammeligt

DF-formanden løftede også sløret for et møde med Kristian Thulesen Dahl i den kommende uge, efter de to har ligget i konflikt

Meget tyder på, at Inger Støjberg kan være på vej tilbage til dansk politik, og tanken om hendes entré har gjort hende fortjent til en plads i Morten Messerschmidt grundlovstale.

Her sendte han en advarsel af sted mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

- Det kalder dog også på én væsentlig opfordring fra mig til Inger Støjberg: Lad os nu forene vores kræfter. Lad os nu undgå at bidrage til splittelse og fragmentering på højrefløjen og blandt de EU-kritiske partier, sagde Morten Messerschmidt.

- Det vil være skammeligt, om personlige ambitioner vægtes højere end de politiske perspektiver og chancen for at få Mette Frederiksen vippet af pinden til fordel for en blå regering ved næste folketingsvalg, sagde han videre.

Her nævnte han også, at der skal være et tættere sammenhold, hvis ja-partierne igen skulle ønske at udskrive afstemning om et af de tilbageværende EU-forbehold.

Inger Støjberg om Tulle og partiplaner - siger ikke meget

Nyt Inger-parti

Der går for tiden næsten ikke en dag i dansk politik, uden der spekuleres i et nyt parti med Inger Støjberg som stifter.

Hun har nægtet selv at løfte sløret for, om der reelt er et parti på vej.

Den seneste tid har Inger Støjberg kørt parløb med DF-eksformand Kristian Thulesen Dahl, der også har gjort sig bemærket på andre måder.

Kristian Thulesen Dahl dukkede ikke op til Dansk Folkepartis valgfest efter folkeafstemningen, og han meldte også fra til gruppemødet dagen derpå.

Messerschmidt om Kristian Thulesen Dahls fravær til trist valgfest.

Vil holde møde med Tulle

Til TV2 News siger Morten Messerschmidt efter sin tale, at konflikterne generelt bliver kørt mere op i medierne, end han oplever dem indefra, selvom han selv var ude at fordømme Kristian Thulesen Dahls manglende tilstedeværelse. Udtalelser, som Kristian Thulesen Dahl efterfølgende var forarget over, som han fortalte til Ekstra Bladet.

- Jeg hæfter mig ved, at Kristian den anden dag sagde, at han helhjertet er en del af Dansk Folkeparti, siger Morten Messerschmidt til mediet foran slottet på Fyn.

Han fortæller derudover, at han har taget initiativ til et møde i den kommende uge med den tidligere formand.

- Jeg har allerede taget initiativ til, at vi i den kommende uge mødes. Her vil jeg foreslå ham en række nye vigtige og tunge ordførerskaber, som jeg håber, han vil takke ja til og løfte den opgave, siger Morten Messerschmidt til TV 2 News.